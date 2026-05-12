Mbappé critique le RN, Bardella répond sur les résultats du PSG après son départ

Kylian Mbappé a réaffirmé son opposition au Rassemblement national dans une interview publiée ce mardi 12 mai par le magazine américain Vanity Fair. Le capitaine de l’équipe de France, qui évolue au Real Madrid, a assumé sa prise de position politique et revendiqué son droit d’expression en tant que citoyen. Le président du RN Jordan Bardella lui a répondu le même jour sur X, non pas sur le fond, mais en mettant en avant les performances du Paris Saint-Germain depuis le départ du joueur.

Mbappé assume sa prise de position

Dans cet entretien accordé à Vanity Fair, Mbappé est revenu sur son appel au vote lors des élections législatives de 2024, où il avait publiquement demandé aux Français de lutter contre les extrêmes depuis une conférence de presse de l’Euro. Le joueur a défendu la légitimité des sportifs à s’exprimer sur la vie politique : « Je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de donner notre opinion, comme tout le monde. »

L’interview paraît à un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et à un an de l’élection présidentielle française.

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Bardella répond par le palmarès du PSG

Plutôt que d’engager le débat sur le fond, Bardella a choisi de répondre sur le terrain sportif. Sur X, le président du RN a écrit : « Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) »

Bardella a ainsi rappelé que le PSG avait remporté la Ligue des champions en mai 2025, soit un an après le départ de Mbappé au Real Madrid, et que le club parisien disputera une nouvelle finale européenne le 30 mai 2026 à Budapest face à Arsenal. Le PSG avait battu l’Inter Milan 5-0 lors de la finale 2025 à Munich, signant la plus large victoire de l’histoire de l’épreuve.

Avec la présidentielle française attendue au printemps 2027, Mbappé pourrait être amené à prendre de nouveau position publiquement, comme il l’a lui-même laissé entendre à Vanity Fair.