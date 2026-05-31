Medvedev agite le spectre d'un nouveau Tchernobyl pour justifier une riposte symétrique

Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a menacé samedi de frapper les centrales nucléaires ukrainiennes si l’Ukraine détruisait la centrale de Zaporijjia, occupée par la Russie depuis mars 2022. Ces déclarations surviennent quelques heures après qu’un drone ukrainien a percuté la salle des turbines du sixième réacteur du site, le 30 mai 2026.

Selon Medvedev, une destruction catastrophique du bâtiment réacteur provoquerait un nouveau Tchernobyl, un scénario qu’il qualifie de comparable à l’emploi d’armes nucléaires tactiques. Il aurait alors évoqué une riposte « symétrique » contre les installations nucléaires ukrainiennes. Ces déclarations ont été diffusées par le média d’État RT et n’ont pas encore été reprises par des sources indépendantes ; elles sont à prendre avec réserve.

Une frappe inédite sur l’équipement principal

Le directeur général de Rosatom, Alekseï Likhatchev, a confirmé dans la journée que le drone, guidé par fibre optique, avait ouvert une brèche dans la paroi de la salle des turbines sans endommager les équipements principaux. Il a qualifié l’attaque de première frappe délibérée sur l’équipement principal d’une centrale nucléaire dans l’histoire internationale, excluant tout impact accidentel en raison du mode de guidage utilisé. Kyïv n’a pas revendiqué l’attaque.

L’AIEA en alerte sur la sûreté du site

La centrale de Zaporijjia avait déjà subi une perte complète d’alimentation extérieure le 16 avril 2026, après la déconnexion d’une ligne de secours de 330 kV, entraînant l’arrêt automatique d’un de ses réacteurs. Les six réacteurs du site sont en arrêt à froid depuis octobre 2022. Une équipe d’experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique(AIEA) est présente sur place depuis septembre 2022 pour évaluer les conditions de sûreté.

Ce n’est pas la première fois que Medvedev évoque une riposte sur les centrales ukrainiennes. En juillet 2023, il avait appelé à des frappes simultanées sur les centrales de Pivdenno-Ukrainska, Rivne et Khmelnytsky si une attaque ukrainienne contre la centrale russe de Desnogorsk était confirmée.

L’AIEA devrait publier une évaluation des dommages causés par la frappe du 30 mai. La position officielle de Kyïv sur l’incident reste attendue.