Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a menacé samedi de frapper les centrales nucléaires ukrainiennes si l’Ukraine détruisait la centrale de Zaporijjia, occupée par la Russie depuis mars 2022. Ces déclarations surviennent quelques heures après qu’un drone ukrainien a percuté la salle des turbines du sixième réacteur du site, le 30 mai 2026.
Selon Medvedev, une destruction catastrophique du bâtiment réacteur provoquerait un nouveau Tchernobyl, un scénario qu’il qualifie de comparable à l’emploi d’armes nucléaires tactiques. Il aurait alors évoqué une riposte « symétrique » contre les installations nucléaires ukrainiennes. Ces déclarations ont été diffusées par le média d’État RT et n’ont pas encore été reprises par des sources indépendantes ; elles sont à prendre avec réserve.
Une frappe inédite sur l’équipement principal
Le directeur général de Rosatom, Alekseï Likhatchev, a confirmé dans la journée que le drone, guidé par fibre optique, avait ouvert une brèche dans la paroi de la salle des turbines sans endommager les équipements principaux. Il a qualifié l’attaque de première frappe délibérée sur l’équipement principal d’une centrale nucléaire dans l’histoire internationale, excluant tout impact accidentel en raison du mode de guidage utilisé. Kyïv n’a pas revendiqué l’attaque.
L’AIEA en alerte sur la sûreté du site
La centrale de Zaporijjia avait déjà subi une perte complète d’alimentation extérieure le 16 avril 2026, après la déconnexion d’une ligne de secours de 330 kV, entraînant l’arrêt automatique d’un de ses réacteurs. Les six réacteurs du site sont en arrêt à froid depuis octobre 2022. Une équipe d’experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique(AIEA) est présente sur place depuis septembre 2022 pour évaluer les conditions de sûreté.
Ce n’est pas la première fois que Medvedev évoque une riposte sur les centrales ukrainiennes. En juillet 2023, il avait appelé à des frappes simultanées sur les centrales de Pivdenno-Ukrainska, Rivne et Khmelnytsky si une attaque ukrainienne contre la centrale russe de Desnogorsk était confirmée.
L’AIEA devrait publier une évaluation des dommages causés par la frappe du 30 mai. La position officielle de Kyïv sur l’incident reste attendue.
3 réflexions au sujet de “Medvedev agite le spectre d'un nouveau Tchernobyl pour justifier une riposte symétrique”
« quelques heures après qu’un drone ukrainien a percuté la salle des turbines du sixième réacteur du site, le 30 mai 2026 »
ON Y EST, le biloutes … Le « Churchill des temps modernes » est tellement désespéré qu’il est prêt à provoquer un nouveau Tchernobyl … en plus grand (la centrale nucléaire de Zaporijia est nettement plus grande et plus puissante que celle de Tchernobyl)
Cette semaine, le nain barbu a fait rapatrier la carcasse d’un « héros n@zi » pour l’inhumer en grandes pompes à Kiev.
Ceux qui n’ont pas encore compris qui est vraiment ce type sont irrécupérables
Le probléme, c’est qu’il n’y a personne pour le calmer. Il n’écoute plus les Ricains (il leur demande des Patriots quand même) et les €urocrades ne demandent qu’à mettre de l’huile sur le feu.
Micron rêve d’un méga problème en France pour pouvoir faire comme son copain le nain : déclarer la loi martiale et annuler l’élection présidentielle de 2027, date à la quelle il quitte théoriquement le pouvoir.
À Zaporijia, les vents dominants soufflent 80% du temps vers l’est et le sud-est. Cela signifie qu’en cas de dispersion de particules nucléaires, les masses d’air se dirigent vers l’est de l’Ukraine, la mer d’Azov et le territoire russe ou la Crimée.
Le nain a peut-être réfléchi à ça … d’où la menace de Medvedev