Mort de Jason Collins, premier joueur gay de l'histoire de la NBA

Jason Collins, ancien pivot de la NBA, est décédé mardi 12 mai 2026. Sa famille a annoncé sa mort dans un communiqué transmis par la ligue, après huit mois de traitement contre un glioblastome de stade 4.

Collins avait lui-même rendu publique sa maladie en décembre 2025, après que la NBA avait signalé en septembre qu’il suivait un traitement pour une tumeur cérébrale. Le glioblastome, forme la plus agressive des tumeurs cérébrales primaires, affiche un taux de survie à cinq ans inférieur à 10 % selon l’Organisation mondiale de la santé. Il avait 47 ans.

Un coming out inédit dans le sport professionnel américain

En avril 2013, Collins avait publié dans le magazine Sports Illustrated une tribune dans laquelle il se déclarait ouvertement homosexuel, devenant le premier athlète actif à le faire dans l’une des quatre grandes ligues professionnelles nord-américaines — NBA, NFL, MLB et NHL.

En janvier 2014, les Brooklyn Nets lui avaient proposé un contrat de dix jours. Collins avait disputé 22 matchs avant de prendre sa retraite à l’issue de la saison. Au total, il avait joué 735 matchs en carrière, avec des passages aux New Jersey et Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves et Washington Wizards, pour des moyennes de 3,6 points et 3,7 rebonds par match.

Réaction de la NBA

Le commissaire Adam Silver a déclaré dans un communiqué que Collins « avait contribué à rendre la NBA, la WNBA et la communauté sportive dans son ensemble plus inclusives pour les générations futures » et qu’il serait « remembré pour avoir brisé des barrières ». Collins occupait depuis sa retraite le poste d’ambassadeur NBA Cares, le programme social et caritatif de la ligue.

Sa famille a indiqué que les obsèques se tiendraient dans le cadre privé, sans préciser de date.