NBA : la mort à 29 ans de Brandon Clarke associée à une possible overdose

Brandon Clarke, ailier des Memphis Grizzlies depuis 2019, a été retrouvé sans vie lundi soir dans une résidence de la vallée de San Fernando, en Californie. Il avait 29 ans. Le club tennessien a confirmé le décès le mardi 13 mai 2026.

Les pompiers de Los Angeles sont intervenus à la suite d’un appel d’urgence signalant un arrêt cardiaque au domicile du joueur. À leur arrivée, Clarke était déjà décédé. Des substances et du matériel liés à la consommation de stupéfiants auraient été découverts sur place, selon des sources des forces de l’ordre citées par NBC Los Angeles. Le décès ferait l’objet d’une enquête pour possible overdose. Aucune confirmation officielle n’a été apportée par les autorités compétentes au moment de la publication.

Un parcours marqué par les blessures

Drafté en 21e position par Oklahoma City en 2019, Clarke avait immédiatement été transféré à Memphis dans le cadre d’un échange le soir même. Dès sa première saison, il avait inscrit en moyenne 12,1 points et capté 5,9 rebonds par match, performances qui lui avaient valu une sélection dans la NBA All-Rookie First Team 2020. Pendant plusieurs saisons, il avait constitué un maillon fiable des Grizzlies, notamment lors des campagnes de playoffs portées par Ja Morant au début de la décennie.

Une rupture du tendon d’Achille survenue en 2023 avait mis un frein brutal à sa progression. Sur les trois saisons suivantes, il n’avait disputé que 72 rencontres. Cette saison 2025-2026, une grave élongation du mollet en mars l’avait limité à deux apparitions.

Réactions unanimes au sein de la ligue

Le commissaire de la NBA Adam Silver a exprimé sa consternation dans un communiqué officiel, saluant un joueur qui « disputait chaque match avec une passion et une combativité rares ». L’agence de représentation Priority Sports a de son côté décrit un homme « toujours présent pour ses proches, d’une générosité sans faille ».

En avril dernier, Clarke avait été interpellé en Arkansas pour détention et trafic présumé de substances contrôlées, ainsi que pour excès de vitesse. Cette affaire était toujours en cours d’instruction au moment de sa mort.

L’enquête du bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles devrait établir la cause officielle du décès dans les prochaines semaines.