Nigeria : le ministre de la Défense revendique 70 % de réussite sécuritaire, malgré les attentats

Le général Christopher Musa, ministre de la Défense du Nigeria, a affirmé vendredi 29 mai 2026 que le terrorisme avait « drastiquement reculé » dans le pays, s’attribuant un score de 65 à 70 % dans la conduite des opérations sécuritaires nationales. Ces déclarations ont été faites lors d’une interview sur la chaîne Arise Television, au moment où des explosions venaient de frapper Maidougouri, capitale de l’État de Borno.

Un bilan positif assorti de réserves

Nommé ministre de la Défense en décembre 2025 après avoir exercé les fonctions de chef d’état-major de la Défense de juin 2023 à octobre 2025, Musa a reconnu que les actes de terrorisme et les enlèvements se poursuivaient, tout en insistant sur l’amélioration de la situation par rapport aux années précédentes. Il a attribué une partie de la persistance de ces crimes à des facteurs sociaux — effondrement des valeurs familiales, attrait pour l’enrichissement rapide — et à la présence de collaborateurs civils qui fourniraient aux groupes armés renseignements et logistique depuis les communautés locales.

Les attentats de Maidougouri instrumentalisés, selon le ministre

Sur les récentes explosions dans la capitale du Borno, Musa a avancé une explication politique : ces attaques auraient été orchestrées pour nuire au président Bola Tinubu à l’occasion de sa visite au Royaume-Uni, soit pour l’en dissuader, soit pour l’affaiblir diplomatiquement. Cette lecture reste à ce stade une allégation ministérielle non étayée par une enquête rendue publique. Aucun groupe n’avait officiellement revendiqué les faits au moment de la diffusion de l’interview. Le nord-est du Nigeria est le théâtre d’une insurrection jihadiste conduite principalement par Boko Haramet sa dissidence ISWAP depuis 2009, un conflit qui a fait plus de 40 000 morts selon les estimations des Nations Unies.

Opérations en cours et appel à la coopération civile

Les forces armées nigérianes multiplient les opérations conjointes dans plusieurs zones de conflit, notamment dans le bassin du lac Tchad et dans la région du Nord-Ouest, touchée par des bandes armées. Musa a exhorté les citoyens à signaler toute activité suspecte aux autorités, rappelant que les personnes apportant un soutien logistique aux groupes criminels s’exposent à des poursuites. Le ministère de la Défense doit présenter prochainement un rapport d’évaluation sécuritaire semestriel devant le Conseil national de sécurité.