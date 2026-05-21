Raffinerie Dangote : le nigérian Femi Otedola investit 100 M$ avant l'entrée en bourse

Le milliardaire nigérian Femi Otedola a annoncé le 20 mai, un engagement de 100 millions de dollars dans le placement privé de la raffinerie Dangote, lors d’une visite du complexe de raffinerie de la zone franche Lekki à Lagos aux côtés de cadres supérieurs de son groupe First HoldCo. Cet investissement intervient à quelques mois de l’introduction en bourse du mastodonte industriel lagos de Lekki.

Une mobilisation de capitaux pour la raffinerie

Otedola a déclaré avoir sollicité Aliko Dangote, PDG du groupe éponyme, pour obtenir des actions d’une valeur de 100 millions de dollars au titre du placement privé. Pour financer ce coup, le milliardaire a cédé sa participation dans Geregu Power Plc, la centrale électrique cotée en bourse, dégage ainsi les liquidités nécessaires à cet investissement dans l’industrie pétrolière.

La décision d’Otedola reflète la confiance des grands investisseurs nigérians dans les perspectives du complexe. La raffinerie Dangote, implantée en zone franche à Lekki, dispose d’une capacité de production de 650 000 barils par jour, ce qui en fait la plus grande installation de raffinage à train unique au monde. Depuis son entrée en service en janvier 2023, elle a généré environ 6 milliards de dollars de revenus d’exportation annuels selon les déclarations du groupe Dangote.

Vers un financement panafricain

L’introduction en bourse du complexe pétrolifère, prévue pour le second trimestre 2026, prévoit une cession d’environ 10 % du capital. Les analystes évaluent la raffinerie entre 40 et 50 milliards de dollars. L’opération adoptera un format inédit : une cotation multi-juridictionnelle impliquant plusieurs bourses africaines dont la Nigerian Exchange Group, la BRVM en Côte d’Ivoire et les places de Johannesburg et Nairobi.

Otedola, qui dirige également First HoldCo, a procédé à une visite du complexe de raffinerie aux côtés de cadres supérieurs de son groupe. Le Nigeria a par ailleurs octroyé aux gestionnaires de fonds de pension une dérogation spéciale pour pouvoir participer à cette IPO, un changement réglementaire visant à soutenir un actif stratégique pour la sécurité énergétique du continent.