Afrique : Dangote élargit son projet d'introduction en bourse de sa raffinerie

Aliko Dangote, milliardaire nigérian, envisage une cotation panafricaine de sa raffinerie de pétrole, au-delà de son projet d’introduction à la Bourse de Lagos, selon les informations de Bloomberg ce 13 avril 2026. Frank Mwiti, directeur général de la Nairobi Securities Exchange, a révélé cette ambition après une réunion organisée la semaine dernière à Lagos entre les responsables des principales bourses africaines et l’entrepreneur nigérian.

Le projet d’introduction en bourse de la raffinerie Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals a été annoncé en février 2026. À cette occasion, Aliko Dangote avait indiqué que les investisseurs nigérians auraient l’opportunité d’investir directement dans la raffinerie dans un délai de quatre à cinq mois. Depuis, le groupe a franchi une étape importante en sélectionnant ses conseillers financiers chargés de structurer cette opération de levée de fonds.

Trois cabinets de conseil pour piloter l’opération

Stanbic IBTC Capital Ltd., Vetiva Advisory Services Ltd. et FirstCap Ltd. ont reçu le mandat de conseiller Dangote sur l’introduction en bourse, selon un courrier du PDG de FirstCap, Ukandu, consulté par Bloomberg. Ces trois institutions financières africaines se répartissent les responsabilités : l’une coordonne les relations avec les investisseurs internationaux, une deuxième pilote le placement auprès de la clientèle de détail locale, tandis que la troisième se concentre sur les investisseurs institutionnels nigérians.

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Une cotation sur plusieurs marchés de capitaux

Au-delà du Nigerian Exchange, Mwiti a déclaré que « le plan est de structurer une introduction en bourse panafricaine ». Cette stratégie multimarché ouvrirait l’accès aux actions de la raffinerie à des investisseurs basés sur l’ensemble du continent. Plusieurs bourses majeures seraient impliquées, bien que les discussions entre les autorités boursières africaines et l’équipe de Dangote demeurent en cours.

La raffinerie, mise en service en 2023 avec un investissement estimé à 20 milliards de dollars, produit 650 000 barils par jour. Elle génère également des revenus significatifs en devises par ses exportations de carburant et de produits pétrochimiques, un élément qui renforce l’intérêt des investisseurs pour une participation au capital.

Calendrier et prochaines étapes

L’introduction en bourse demeure programmée pour juin-juillet 2026 sur le Nigerian Exchange. Les détails relatifs à la cotation sur d’autres bourses africaines seront précisés au fur et à mesure que les négociations entre les parties prenantes avanceront. Cette opération pourrait constituer la plus importante levée de fonds jamais réalisée sur un marché boursier africain.