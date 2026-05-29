Real Madrid 1er, Barcelone 2e : Forbes dévoile les clubs de foot les plus valorisés en 2026

Forbes a publié ce vendredi 29 mai son classement annuel des clubs de football les plus valorisés au monde. Le Real Madrid conserve la première place avec une valorisation de 9,5 milliards de dollars, devant le FC Barcelone à 7,5 milliards.

Le Real Madrid trône en tête du classement Forbes pour la cinquième année consécutive et la dixième fois en treize éditions, malgré deux saisons sportives difficiles marquées par deux titres de Liga perdus face au Barça et deux éliminations en quarts de finale de la Ligue des champions. Sur le plan financier, le club madrilène n’a jamais été aussi solide : ses revenus ont atteint 1,27 milliard de dollars en 2024-25, en hausse de 12 %, dépassant même les 1,23 milliard des Dallas Cowboys, jusqu’ici référence absolue mesurée par Forbes pour une franchise sportive mondiale.

Barcelone seul poursuivant du milliard

Le Real Madrid devance Barcelone de 2 milliards de dollars. Le club catalan est devenu la saison passée le seul autre club de football à avoir dépassé le milliard de dollars de revenus, hors transferts de joueurs. Avec des recettes de 1,063 milliard et une valorisation en progression de 33 % sur un an, le Barça consolide sa position de dauphin, tirant notamment profit du chantier de rénovation du Camp Nou.

Derrière les deux géants espagnols, le podium est complété par Manchester United (7,2 milliards), suivi de Liverpool (6,2 milliards) et du Paris Saint-Germain (5,8 milliards). Arsenal progresse le plus fortement parmi les dix premiers, avec une hausse de 59 % à 5,4 milliards. À l’inverse, Tottenham Hotspur recule de 9 % à 3 milliards, pénalisé par une saison marquée par la lutte pour le maintien en Premier League.

La Premier League domine, la Liga sous-représentée

En dépit de la domination espagnole au sommet, la Liga ne place qu’un seul club supplémentaire dans les trente premières valorisations mondiales. Elle se retrouve ainsi distancée par la Premier League anglaise (11 clubs), la Major League Soccer américaine (7), la Serie A italienne (4) et la Bundesliga allemande (3). La Ligue 1 française et la Primeira Liga portugaise comptent chacune un représentant.

La valeur moyenne des trente clubs du classement atteint 2,9 milliards de dollars, soit une progression de 21 % par rapport aux 2,4 milliards enregistrés en 2025. Cette hausse reflète notamment l’anticipation d’une augmentation de 20 % des droits médias de la Ligue des champions pour le cycle débutant en 2027, ainsi que la vague de rénovations de stades en cours en Europe. Le Real Madrid, dont le chantier du Santiago Bernabéu est désormais achevé, projette d’atteindre 1,48 milliard de dollars de revenus lors du prochain exercice, ce qui consoliderait davantage son avance sur le reste du classement.

Les 10 clubs de football les plus valorisés au monde en 2026 (Forbes)

1. Real Madrid — 9,5 milliards $

2. Barcelone — 7,5 milliards $

3. Manchester United — 7,2 milliards $

4. Liverpool — 6,2 milliards $

5. Paris Saint-Germain — 5,8 milliards $

6. Bayern Munich — 5,7 milliards $

7. Manchester City — 5,5 milliards $

8. Arsenal — 5,4 milliards $

9. Chelsea — 4,2 milliards $

10. Tottenham Hotspur — 3 milliards $