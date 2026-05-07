Real Madrid : Valverde dément les coups et s'excuse après sa mise à l'écart

Federico Valverde, milieu de terrain uruguayen du Real Madrid, a publié jeudi soir un communiqué sur ses réseaux sociaux pour donner sa version des altercations qui l’ont opposé à son coéquipier français Aurélien Tchouaméni lors des séances d’entraînement du mercredi 6 et du jeudi 7 mai 2026 à Valdebebas. Quelques minutes après l’annonce officielle du club d’une procédure disciplinaire à l’encontre des deux joueurs, l’Uruguayen a nié tout échange de coups et présenté ses excuses aux supporters.

Une version qui contredit la presse espagnole

Selon Valverde, sa blessure au front — qui lui a valu un passage à l’hôpital — résulterait d’un choc accidentel contre une table lors d’une altercation verbale, et non de coups portés par Tchouaméni. « À aucun moment mon coéquipier ne m’a agressé », écrit-il, contredisant directement les versions publiées par Marca et AS, qui faisaient état d’un coup de poing du Français suivi d’une perte de connaissance de l’Uruguayen. Le club madrilène a confirmé dans un bulletin médical séparé un traumatisme crânio-cérébral, prescrivant 10 à 14 jours de repos.

Les faits remontent à mercredi, lorsqu’un tacle appuyé de Valverde sur Tchouaméni avait déclenché une première vive tension, prolongée verbalement dans les vestiaires. Le lendemain, selon Marca, Valverde aurait refusé de serrer la main du Français à l’arrivée à l’entraînement, accusant ce dernier d’avoir alimenté les fuites vers la presse. La situation aurait dégénéré en fin de séance, forçant plusieurs coéquipiers à intervenir.

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Mise à l’écart et procédure disciplinaire ouverte

Le Real Madrid a officialisé à 21h15 l’ouverture de procédures disciplinaires distinctes contre les deux joueurs, sans préciser la nature des sanctions envisagées. Selon le journaliste Abraham P. Romero d’El Mundo, les deux milieux auraient également été écartés du groupe première équipe dans l’immédiat.

Valverde est d’ores et déjà forfait pour le Clasico contre le FC Barcelone prévu dimanche 10 mai au Camp Nou — une rencontre au cours de laquelle un nul suffirait aux Catalans pour être sacrés champions d’Espagne. Le club n’a pas fixé de calendrier pour la conclusion des procédures internes.