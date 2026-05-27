Russie : l’Algérie citée parmi les trois partenaires militaires majeurs

L’Algérie figure toujours parmi les principaux partenaires de la Russie dans le domaine de la coopération militaro-technique, selon Dmitry Shugayev, directeur du Service fédéral russe de coopération militaro-technique. Le responsable russe s’est exprimé dans un entretien accordé à un magazine russe, relayé ces derniers jours par plusieurs médias internationaux spécialisés.

D’après Dmitry Shugayev, « le trio traditionnel composé de l’Inde, de la Chine et de l’Algérie reste inchangé », malgré les fluctuations observées ces dernières années dans les volumes de coopération. Le responsable a également cité plusieurs pays africains et moyen-orientaux avec lesquels Moscou maintient des échanges dans le secteur de la défense, parmi lesquels l’Égypte, l’Éthiopie, l’Ouganda, le Rwanda ou encore la République démocratique du Congo.

L’Algérie conserve une place stratégique pour Moscou

Les relations militaires entre Alger et Moscou demeurent parmi les plus anciennes du continent africain. Selon les données publiées par le Stockholm International Peace Research Institute, l’Algérie fait partie depuis plusieurs années des principaux importateurs d’armements russes dans le monde.

Les acquisitions algériennes concernent notamment des avions de combat, des systèmes de défense antiaérienne et des équipements destinés aux forces terrestres. Cette coopération s’est poursuivie malgré les sanctions occidentales visant l’industrie russe de défense depuis le début du conflit en Ukraine.

En juin 2023, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait effectué une visite officielle à Moscou à l’invitation de son homologue russe Vladimir Putin. Les discussions avaient porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, avec un accent particulier sur les secteurs énergétique, industriel et militaire.

Moscou cherche à maintenir ses partenariats de défense

Les déclarations de Dmitry Shugayev interviennent alors que la Russie poursuit ses efforts pour préserver ses débouchés dans le domaine de l’armement. Selon les autorités russes, plusieurs contrats de coopération militaro-technique restent actifs avec des partenaires africains et asiatiques malgré les restrictions financières et commerciales imposées par les pays occidentaux.

L’Algérie continue de jouer un rôle important dans cette stratégie russe, notamment en Afrique du Nord où Moscou cherche à conserver son influence sécuritaire et diplomatique. Les autorités russes n’ont toutefois donné aucun détail récent sur les volumes exacts des contrats en cours entre les deux pays.