Rwanda : mort en détention du Youtubeur Aimable Karasira, figure critique de Kagame

Aimable Karasira, ancien enseignant à l’Université du Rwanda et figure critique du pouvoir de Kigali sur internet, est décédé jeudi 7 mai 2026 à l’hôpital après avoir été transféré depuis un établissement pénitentiaire, a annoncé l’administration correctionnelle rwandaise dans un communiqué.

L’institution indique qu’il aurait ingéré une dose de médicaments supérieure à celle prescrite par son médecin, précisant que les causes exactes du décès restent en cours d’examen dans l’attente d’un rapport médical.

Son avocat, Félicien Gashema a indiqué avoir vu Aimable Karasira pour la dernière fois quelques jours avant sa mort, alors qu’il se préparait à recouvrer la liberté après avoir purgé sa peine. Maître Gashema a indiqué attendre les résultats de l’autopsie.

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Un ancien universitaire devenu chroniqueur critique en ligne

Avant son entrée en détention, Aimable Karasira exerçait comme enseignant dans le domaine des technologies de l’information à l’Université du Rwanda. Il s’était ensuite tourné vers la production de contenus numériques en lançant en 2011 une chaîne YouTube intitulée Ukuri Mbona, sur laquelle il commentait régulièrement l’actualité politique rwandaise.

Ses vidéos abordaient notamment le fonctionnement du Front patriotique rwandais (FPR), formation du président Paul Kagame, ainsi que des questions liées à l’histoire du pays. Ses prises de position lui avaient progressivement valu une forte exposition en ligne et une surveillance accrue des autorités. En 2020, il quitte l’université dans un contexte de tensions liées à ses activités publiques, avant d’être interpellé l’année suivante.

Une détention prolongée et une condamnation en 2025

Aimable Karasira a été arrêté fin mai 2021. Il a passé plus de quatre ans en détention provisoire avant d’être jugé. Le 30 septembre 2025, il est condamné à cinq ans de prison pour incitation à la division, selon les éléments judiciaires rendus publics. Les autorités judiciaires rwandaises lui reprochaient notamment certaines prises de parole publiques remettant en cause des récits établis autour du génocide de 1994 contre les Tutsi, un sujet strictement encadré par la législation nationale.

Circonstances du décès et procédure en cours

L’administration pénitentiaire rwandaise indique que l’ex-détenu a été pris en charge médicalement après une ingestion excessive de médicaments prescrits. Aucun élément supplémentaire n’a été communiqué sur les circonstances précises de cet épisode. Les autorités attendent désormais les conclusions du rapport d’autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès. Aucune date n’a été avancée pour la publication de ces résultats, qui doivent être transmis aux services judiciaires et sanitaires compétents.