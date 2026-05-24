Sénégal : Les supporters graciés au Maroc accueillis par le Président Diomaye

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu personnellement, ce dimanche 24 mai, à l’Aéroport International Blaise Diagne de Dakar, les quinze supporters sénégalais libérés des prisons marocaines après une grâce royale accordée par le roi Mohammed VI. Le chef de l’État a rencontré les familles des supporters à leur descente d’avion, dans une atmosphère décrite par la présidence de la République comme un « moment d’émotion, de retrouvailles et de fraternité ».

Dix-huit supporters détenus depuis la finale de la CAN

Les dix-huit supporters avaient été arrêtés au Maroc à la suite d’incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, disputée à Rabat le 18 janvier 2026. Trois d’entre eux avaient déjà recouvré la liberté après avoir purgé des peines de trois mois, portant à quinze le nombre de détenus encore incarcérés jusqu’à cette grâce.

C’est le cabinet royal qui a annoncé, samedi 23 mai, la décision de Mohammed VI de gracier les quinze supporters restants. L’annonce est intervenue à quelques jours de l’Aïd al-Adha, dont la célébration est prévue mercredi au Maroc — une période au cours de laquelle le souverain accorde traditionnellement des grâces.

Un retour organisé en coordination entre les deux États

Le rapatriement des quinze supporters s’est effectué en moins de vingt-quatre heures après l’annonce officielle de Rabat. La présidence sénégalaise a relayé des images et vidéos de l’accueil à l’aéroport, soulignant le caractère officiel de la cérémonie de retour.

Les familles des supporters, présentes à l’Aéroport International Blaise Diagne pour accueillir leurs proches, ont chaleureusement remercié le président Diomaye Faye pour son implication dans le processus de libération. Certains parents ont exprimé leur gratitude de façon prolongée au chef de l’État, visiblement ému par ces retrouvailles.