Taïwan : la Chine répond à Trump et réaffirme que l'île ne sera jamais un pays

La Chine a réagi lundi aux déclarations du président américain Donald Trump sur Taiwan, en réaffirmant que l’île « n’a jamais été un pays et ne le sera jamais ». Cette prise de position a été exprimée à Pékin par Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors de son point de presse quotidien.

Le responsable chinois commentait des propos tenus par Donald Trump à l’issue de sa visite d’État en China. Dans une interview, le président américain a indiqué que les Etats-Unis ne souhaitaient pas qu’un dirigeant taiwanais puisse déclarer son indépendance en estimant bénéficier du soutien de Washington.

Pékin réaffirme sa ligne sur la réunification

Guo Jiakun a rappelé que les autorités chinoises considèrent Taiwan comme une partie intégrante du territoire national. Selon lui, toute tentative d’obtenir l’indépendance avec l’appui de puissances étrangères est vouée à l’échec et la réunification demeure, aux yeux de Pékin, la seule issue possible.

Le porte-parole a également affirmé que la recherche de l’indépendance et la stabilité dans le détroit de Taiwan ne pouvaient coexister. Il a appelé les autorités du Parti démocrate progressiste, actuellement au pouvoir à Taipei, à renoncer à leurs initiatives en faveur d’une séparation formelle.

La position américaine reste fondée sur l’ambiguïté stratégique

Les États-Unis reconnaissent officiellement le principe d’une seule Chine, qui considère qu’il n’existe qu’un seul gouvernement chinois. Dans le même temps, Washington entretient des relations étroites avec Taiwan et continue de lui fournir des équipements de défense.

Cette politique, souvent qualifiée d’« ambiguïté stratégique », vise à décourager à la fois une déclaration formelle d’indépendance de l’île et une action militaire chinoise. Elle constitue depuis plusieurs décennies l’un des principaux équilibres de la politique américaine en Asie.

Taiwan, un sujet majeur entre Pékin et Washington

La question du statut de Taiwan demeure l’un des dossiers les plus sensibles dans les relations entre la Chine et les États-Unis. Pékin affirme de longue date que l’île doit être réunifiée au continent et n’exclut pas l’usage de la force pour y parvenir.

Les déclarations de Donald Trump et la réaction immédiate du ministère chinois des Affaires étrangères illustrent la place centrale de ce dossier dans les échanges entre les deux puissances, alors que les autorités taiwanaises continuent de rejeter les revendications de souveraineté formulées par Pékin.