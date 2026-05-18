Bénin : Quel visage pour le premier gouvernement de Romuald Wadagni ?

L’ère de Patrice Talon s’achève progressivement, ouvrant une nouvelle séquence politique avec l’entrée en fonction de son successeur, Romuald Wadagni, ancien ministre de l’Économie et des Finances. Alors que les Béninois attendent la composition de sa première équipe gouvernementale, une interrogation domine les débats politiques : quel visage prendra ce nouvel Exécutif ? Entre la reconduction possible de plusieurs figures de l’équipe sortante, des ajustements ponctuels et l’hypothèse d’une ouverture à de nouveaux profils, les premiers arbitrages du nouveau chef de l’État devraient offrir un aperçu de la manière dont il entend imprimer sa marque.

Depuis dix ans, l’équipe gouvernementale béninoise se caractérise par une stabilité relativement rare dans la sous-région. Les ministères régaliens sont restés entre les mains d’un noyau de responsables étroitement associés à la mise en œuvre du programme d’action du gouvernement. Romuald Wadagni, qui a occupé un rôle central dans la conduite des politiques économiques et financières durant deux quinquennats, a mené campagne en mettant en avant un bilan auquel il a largement contribué.

Fort de son expérience au sein de l’équipe gouvernementale et du soutien dont il a bénéficié au cours de la campagne, Romuald Wadagni abordera ses premières décisions avec une connaissance approfondie des enjeux de l’État et des principaux acteurs institutionnels. Plusieurs membres du gouvernement sortant se sont fortement investis dans la campagne présidentielle, en parcourant les différentes régions du pays pour soutenir sa candidature. Dans ce contexte, la composition du premier gouvernement devrait refléter un équilibre entre continuité administrative et nouvelles impulsions. L’expérience acquise au cours des dernières années pourrait conduire le nouveau président à s’appuyer sur des compétences déjà éprouvées, tout en intégrant de nouvelles personnalités selon les priorités de son mandat.

Un indice de cette continuité possible est apparu lors du dernier Conseil des ministres présidé par Patrice Talon. Dans une séquence marquant la transition, le président sortant a publiquement exhorté ceux de ses ministres qui se retrouveraient dans la future équipe de Romuald Wadagni à « faire mieux que par le passé ».

Un réajustement technique ?

Si l’ossature du gouvernement conserve certains repères, la future équipe ne sera pas nécessairement une reproduction à l’identique de la précédente. Les évolutions pourraient être guidées par plusieurs facteurs. D’une part, certains ministres pourraient choisir de se retirer après une décennie de réformes soutenues ou envisager d’autres responsabilités. D’autre part, le nouveau président pourrait choisir d’ouvrir son équipe à de nouvelles personnalités afin d’enrichir son action gouvernementale.

Parmi les hypothèses évoquées figure la possibilité de voir entrer au gouvernement d’anciens opposants ayant rejoint la majorité présidentielle, ainsi que des figures de la société civile qui se sont rapprochées du pouvoir au cours de la campagne. Une telle option permettrait de renouveler partiellement l’image de l’Exécutif, sans nécessairement modifier les grandes orientations de l’action publique.

En somme, la composition du nouveau gouvernement sera particulièrement observée afin de mieux cerner les premières orientations du nouveau président. Si Romuald Wadagni choisissait de s’appuyer sur une équipe qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyée pendant dix ans au sein de l’Exécutif, il pourrait privilégier une approche fondée sur l’expérience et l’efficacité dans la mise en œuvre de ses priorités. Une telle option pourrait favoriser une mise en œuvre fluide des priorités définies pour le nouveau mandat, tout en lui permettant de donner progressivement sa propre empreinte à l’action gouvernementale. Le premier décret de nomination donnera une indication plus précise sur les personnalités appelées à composer le premier gouvernement du président Romuald Wadagni.