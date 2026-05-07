Terrorisme : la Somalie veut coopérer avec le Burkina sur la formation et le renseignement

La Somalie souhaite intensifier sa coopération sécuritaire avec le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Le ministre somalien de la Sécurité intérieure, Abdullahi Sheikh Ismail, a été reçu ce mercredi 6 mai 2026 par le président burkinabè Ibrahim Traoré, à qui il a remis un message du président somalien Hassan Sheikh Mohamud.

Lors de cette visite à Ouagadougou, le général Ismail a formalisé un appel à la collaboration bilatérale dans les domaines de la formation des forces de sécurité et du partage de renseignements. « Nous avons été reçus par le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons bénéficié d’un accueil chaleureux depuis notre arrivée au Burkina Faso et nous sommes là pour lui transmettre un message de son homologue, le président de la Somalie. Comme vous le savez, le Burkina Faso et la Somalie font face aux mêmes problèmes. C’est le problème du terrorisme. Donc, nous aimerions avoir une collaboration avec le Burkina Faso dans le domaine de la sécurité, notamment la formation et le partage d’informations », a déclaré le ministre somalien.

Deux fronts contre des groupes liés à Al-Qaïda

Les deux nations font face à des menaces de la part de mouvances terroristes affiliées à Al-Qaïda. Au Burkina Faso, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) intensifie ses opérations. En Somalie, Al-Shabaab consolide sa présence dans le sud et le centre du territoire. Après avoir exploité le vide sécuritaire laissé par le retrait progressif des forces africaines, le groupe contrôle désormais environ 30 % de la Somalie et mène des attaques à Mogadiscio, notamment des attentats à la bombe contre les installations officielles et civiles.

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Le Burkina au cœur de l’architecture sahélienne de défense

Le Burkina Faso est membre fondateur de l’Alliance des États du Sahel (AES), créée le 6 juillet 2024 à Niamey, aux côtés du Mali et du Niger. La confédération a mis en place une force commune contre les groupes djihadistes de 5 000 hommes, portée à 15 000 en mi-avril 2026. En mai 2025, les trois membres de l’AES ont convenu de coopérer dans la «lutte contre le terrorisme » et de « sauvegarder les acquis de l’intégration régionale ».

L’initiative somalienne intervient au moment où plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et de l’Est cherchent à coordonner leurs réponses face aux réseaux djihadistes transfrontaliers. Le détail des modalités pratiques de ce partenariat — domaines spécifiques de formation, échange de personnel, protocoles de transmission de renseignements — n’a pas été précisé lors de la rencontre. Les gouvernements somalien et burkinabè n’ont pas communiqué de calendrier officiel pour la mise en place des accords.