Algérie : plus de 2500 munitions et des armes lourdes saisies par l'armée à In Guezzam

Des unités de l’Armée nationale populaire (ANP) ont saisi une quantité importante d’armes lourdes et plus de 2 500 munitions ce mardi 2 juin 2026 dans le secteur opérationnel d’In Guezzam, situé dans la sixième région militaire. Cette opération de sécurisation des frontières méridionales du pays découle de l’exploitation de renseignements précis obtenus par les services de sécurité algériens.

Un arsenal militaire neutralisé dans le Sud

Le bilan détaillé fourni par les autorités militaires fait état de la récupération d’un véhicule tout-terrain utilisé pour le transport du matériel. L’arsenal confisqué comprend cinq pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, trois pistolets-mitrailleurs de type FMPK, quatre armes de type Douchka ainsi qu’un pistolet-mitrailleur antiaérien.

Les forces de sécurité ont également mis la main sur des équipements de frappe, notamment un lance-roquettes RPG7, un mortier et quatre obus de type PG7V. Huit chargeurs de munitions ainsi que 2 587 cartouches de différents calibres complètent cette saisie, au cours de laquelle deux téléphones portables ont aussi été interceptés.

Le renforcement de la surveillance frontalière

Cette opération intervient dans le cadre du renforcement du contrôle des zones frontalières de l’extrême Sud de l’Algérie, une région saharienne frontalière avec le Niger où le ministère de la Défense nationale a intensifié ses patrouilles de reconnaissance ces dernières années pour lutter contre la contrebande d’armes et les infiltrations de groupes armés. Les forces de l’ANP poursuivent leurs opérations dans cette zone désertique afin de localiser d’éventuels caches ou réseaux de soutien logistique liés à ce convoi.