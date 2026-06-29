Dangote brise le monopole de brut nigérian et américain avec ses premières cargaisons émiraties

Deux cargaisons venues du Golfe s’apprêtent à rebattre les cartes de l’approvisionnement de la plus grande raffinerie d’Afrique. Dangote Petroleum Refinery a acheté ses deux premières cargaisons de pétrole brut émirati, une opération confirmée le 29 juin par S&P Global Commodity Insights et qui marque l’entrée du Moyen-Orient dans la chaîne d’approvisionnement de l’installation de Lekki, jusqu’ici nourrie exclusivement par le Nigeria, les États-Unis et quelques pays africains.

Un changement de fournisseur dicté par les tensions d’approvisionnement local

Depuis le lancement de ses opérations commerciales début 2024, la raffinerie appartenant au groupe de l’homme d’affaires Aliko Dangote s’approvisionnait presque uniquement auprès de la Nigerian National Petroleum Company (NNPC), dans le cadre d’un accord naira-contre-pétrole garantissant entre 13 et 15 cargaisons mensuelles. Ce dispositif, conçu pour limiter l’exposition de la raffinerie au risque de change, a buté sur des difficultés répétées : indisponibilité de brut aux terminaux d’exportation et pannes techniques récurrentes sur les points de chargement. Le directeur général, David Bird, arrivé à la tête de l’entité pétrolière et pétrochimique du groupe en 2025 après avoir dirigé la raffinerie omanaise de Duqm, avait déjà évoqué publiquement la nécessité d’élargir les sources d’approvisionnement au-delà du seul marché nigérian.

En 2025, environ 70% des importations de brut provenaient du Nigeria et 24% des États-Unis, selon les données de S&P Global Commodities at Sea. Cette année, la raffinerie avait déjà diversifié sa palette en intégrant des cargaisons venues d’Angola, du Ghana, de Libye et du Guyana, sans toutefois franchir la frontière moyen-orientale jusqu’à présent.

L’accord de paix entre Washington et Téhéran rouvre la voie du Golfe

L’achat de brut émirati intervient après l’accord de paix intérimaire conclu entre les États-Unis et l’Iran, qui a restauré la confiance des armateurs dans le transit par le détroit d’Ormuz, l’un des passages maritimes les plus fréquentés au monde pour le pétrole. La détente a permis le retour des pétroliers dans le Golfe et fait chuter les prix : le baril de référence émirati Murban se négociait autour de 66,40 dollars le 26 juin, près de 6 dollars sous son niveau d’avant-conflit, selon les évaluations de Platts. L’Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), principal producteur émirati, n’a pas souhaité commenter la transaction.

Les cargaisons attendues à Lekki dans les prochaines semaines devraient inclure des qualités comme le Murban, le Das Blend, l’Umm Lulu ou l’Upper Zakum, des bruts dont la composition est jugée compatible avec la configuration de l’unité de distillation de la raffinerie, actuellement exploitée à sa pleine capacité nominale de 650 000 barils par jour.

Une stratégie de raffinage marchand pensée pour l’expansion

David Bird a affirmé vouloir faire passer le nombre de qualités de brut traitées par l’installation d’une quarantaine actuellement à plus de 120, dans la perspective d’un doublement de la capacité de traitement à 1,4 million de barils par jour d’ici la fin 2028. À ce niveau, la raffinerie serait en mesure de traiter environ 80% de la production quotidienne nigériane de pétrole brut, rendant l’approvisionnement strictement domestique structurellement insuffisant. « Nous voulons clairement alourdir le baril. Nous allons entrer dans le jeu du mélange de bruts, et à 1,4 million de barils par jour, on peut facilement imaginer traiter 30% de qualités moyen-orientales sur chaque ligne de production« , avait déclaré Bird en avril, évoquant déjà cette orientation avant la conclusion de l’achat émirati.

La raffinerie de Lekki, dont l’investissement initial dépasse 19 milliards de dollars, doit désormais confirmer les volumes et le calendrier précis de réception des deux cargaisons, attendues sur son installation de Single Point Mooring dans les prochaines semaines.