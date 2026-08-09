Multiplication des découvertes macabres au Bénin : L'humanité s’éloigne-t-elle de notre quotidien ?

Il ne se passe pratiquement plus une seule semaine sans que le Bénin ne soit secoué par le récit d’une découverte tragique. Un corps sans vie retrouvé ici, un nourrisson abandonné par là… Des drames qui soulèvent une interrogation dérangeante : que reste-t-il de la vigilance collective et du sens de la communauté qui faisaient jadis la force de nos sociétés ?

La semaine écoulée a une fois de plus offert l’illustration glaciale de ce spectacle macabre. D’abord, ce couple retrouvé sans vie au domicile familial, dans un état de décomposition avancée, avec pour seul témoin un enfant de moins de trois ans, survivant par miracle au milieu de l’horreur. Puis, quelques jours plus tard, la dépouille d’un jeune homme extirpée d’un ouvrage d’assainissement.Ce qui effraie le plus dans ces faits divers, ce n’est pas seulement la mort en elle-même, mais le contexte d’isolement dans lequel elle survient. À côté du domicile de ce couple décédé depuis plusieurs jours, il y avait des voisins. La porte d’à côté n’était qu’à quelques mètres. De même, ce jeune homme retrouvé au fond d’un caniveau ne s’est pas évaporé dans la nature : il appartenait à une famille, un quartier, un réseau social.

Ces cas médiatisés ne représentent probablement que la partie émergée de l’iceberg. Combien de drames solitaires se jouent-ils quotidiennement sous nos yeux dans l’indifférence générale ? Pourquoi personne ne s’inquiète-t-il de l’absence prolongée d’un voisin ? Comment expliquer qu’une odeur suspecte ou un silence inhabituel ne tirent plus la sonnette d’alarme chez les riverains ?

L’érosion des valeurs cardinales d’Afrique

Pourtant, s’il est une identité que l’Afrique a toujours revendiquée avec fierté, c’est bien celle de la solidarité, de l’hospitalité et de la fraternité. Dans la tradition béninoise comme dans le reste du continent, le voisin a longtemps été perçu comme le premier parent. Les enfants appartenaient à la communauté, et les joies comme les peines se partageaient de manière naturelle.

Aujourd’hui, force est de constater que l’individualisme gagne du terrain à une vitesse inquiétante, particulièrement dans les grands centres urbains. Les clôtures s’élèvent, les portails se verrouillent à double tour, et les salutations d’usage se réduisent à de simples formalités machinales. L’urbanisation galopante, la précarité économique et la quête permanente de survie semblent avoir insidieusement imposé une nouvelle règle de conduite : le « chacun pour soi ». La méfiance a supplanté la bienveillance, et la peur de l’autre prend désormais le dessus sur le devoir d’assistance.

Cette mutation comportementale révèle un paradoxe saisissant. Au moment même où une partie de la jeunesse et des élites urbaines africaines semble adopter les côtés les plus sombres du mode de vie occidental (caractérisé par l’anonymat et l’isolement), l’Occident tente désespérément de réinventer la chaleur humaine, la cohésion sociale et la vie de quartier. Alors que d’autres sociétés cherchent à recréer des liens communautaires pour lutter contre la solitude subie, nous laissons s’effriter ce qui faisait notre singularité et notre richesse immatérielle.

Vouloir ressembler à une modernité déconnectée de nos réalités culturelles est un piège. Le progrès matériel ne devrait en aucun cas se traduire par la mort clinique de la sensibilité humaine. Laisser l’individualisme éclipser l’humanité revient à renier les fondements mêmes de notre vivre-ensemble.

Réagir avant l’amnésie collective

Les découvertes macabres à répétition ne doivent pas être traitées comme de simples faits divers que l’on parcourt d’un regard distrait avant de passer à autre chose. Elles constituent un signal d’alarme sociétal majeur. Elles nous rappellent que lorsqu’une communauté cesse de prendre soin de ses membres les plus vulnérables, c’est l’édifice social tout entier qui se fragilise.

Il est urgent de réapprendre à regarder autour de soi, à prendre des nouvelles du voisinage et à rompre le cercle de l’indifférence. Redonner du sens au mot « humanité » dans notre quotidien n’est pas un luxe philosophique, mais une nécessité vitale pour éviter que nos villes et nos villages ne deviennent de simples rassemblements d’inconnus anonymes.