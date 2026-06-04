Guerre en Iran: si un militaire américain est tué, Trump avertit d'une reprise à grande échelle

Le président américain Donald Trump aurait prévenu ses conseillers qu’une reprise des opérations militaires contre l’Iran resterait envisageable si des soldats américains venaient à être tués au Moyen-Orient. L’information a été rapportée par le Wall Street Journal, qui cite des responsables américains.

Selon le quotidien américain, Donald Trump aurait évoqué en privé la possibilité de mettre fin au cessez-le-feu actuellement en vigueur avec l’Iran dans l’hypothèse où des militaires des États-Unis perdraient la vie à la suite d’actions attribuées à Téhéran ou à ses alliés dans la région.

Le Wall Street Journal affirme que le président américain aurait présenté ce scénario comme une ligne à ne pas franchir, alors que Washington cherche à préserver la trêve obtenue après plusieurs semaines de tensions militaires.

Le cessez-le-feu conditionné à l’absence de pertes américaines

D’après les informations relayées par le journal, l’administration américaine maintiendrait sa volonté de préserver l’accalmie actuelle tant qu’aucune attaque ne provoque de pertes parmi les forces américaines déployées au Moyen-Orient.

Aucune déclaration publique de Donald Trump ne reprenant explicitement cette position n’a toutefois été rapportée à ce stade. Les éléments publiés par le Wall Street Journal reposent sur les témoignages de responsables américains cités sous couvert d’anonymat.

Cette mise en garde intervient alors que plusieurs milliers de militaires américains restent présents dans la région, notamment dans les États du Golfe, en Irak et en Syrie, où Washington surveille de près les activités des groupes armés soutenus par l’Iran.

Les frappes contre les sites nucléaires ont marqué un tournant

Les relations entre Washington et Téhéran se sont fortement dégradées avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu actuel. En juin 2026, les États-Unis ont mené des frappes contre plusieurs installations nucléaires iraniennes, une opération qui avait fait craindre une confrontation directe entre les deux pays.

Ces attaques avaient été suivies de représailles iraniennes ciblant des intérêts américains dans la région, alimentant les inquiétudes de plusieurs partenaires internationaux quant à une possible extension du conflit.

Une région toujours sous haute surveillance

La perspective d’une reprise des hostilités demeure donc étroitement liée à l’évolution de la situation sécuritaire sur le terrain. Selon les informations du Wall Street Journal, la mort de militaires américains constituerait le principal facteur susceptible de remettre en cause la trêve actuellement observée.

Les autorités américaines poursuivent pour l’heure le suivi des activités militaires iraniennes et de celles des groupes qui lui sont alliés, tandis que le cessez-le-feu reste officiellement en vigueur.