Malgré la déferlante chinoise, le RAV4 reste la voiture la plus vendue au monde

Ni l’offensive des constructeurs chinois ni la domination de Tesla sur le marché mondial du véhicule électrique n’auront suffi à détrôner le SUV japonais. Pour la deuxième année consécutive, le Toyota RAV4 s’est imposé comme le modèle automobile le plus vendu au monde, devant le Tesla Model Y. Les données compilées par le cabinet d’analyse automobile JATO Dynamics confirment cette domination sur l’ensemble de l’année 2024, avec 1,187 million d’unités écoulées toutes versions confondues — RAV4 et son équivalent chinois, le Wildlander. L’écart avec le Model Y de Tesla se réduit à 2 000 unités à peine.

Ce résultat survient alors que les constructeurs chinois restructurent en profondeur le marché mondial. BYD, Geely et SAIC ont collectivement porté la part de marché de l’automobile chinoise à 35,6 % des ventes mondiales en 2025, selon l’Association chinoise des constructeurs automobiles. En Europe, leur progression est particulièrement marquée : leur part de marché est passée de 0,3 % en 2020 à 6 % en 2025, et atteignait déjà 8,3 % à fin mars 2026, d’après le cabinet Inovev.

Toyota place cinq modèles dans le top 10 mondial

La performance du RAV4 n’est pas un fait isolé. Toyota occupe cinq des dix premières places du classement mondial par modèle en 2024 : derrière le RAV4, la Corolla Cross (3e, 859 000 unités), la Corolla berline (5e), le Hilux (6e) et la Camry (8e). Au niveau des groupes, Toyota a vendu 11,3 millions de véhicules en 2025, conservant largement la tête devant Volkswagen (9 millions) et Hyundai (7,2 millions). BYD, avec 4,6 millions d’unités, pointe au 6e rang mondial — une première pour un constructeur chinois à ce niveau.

L’hybride résiste là où l’électrique ralentit

Le SUV japonais tire parti d’un retournement de tendance chez les acheteurs. Les ventes mondiales de véhicules hybrides ont progressé de 20 % en 2025, tandis que l’électrique pur marque le pas, notamment en Europe et en Chine, où les questions d’autonomie et de prix freinent encore les décisions d’achat. Le RAV4, proposé en version essence et hybride, affiche un prix d’entrée d’environ 30 000 dollars aux États-Unis, son premier marché, qui représente 41 % de ses ventes mondiales.

Toyota prévoit de commercialiser la sixième génération du RAV4 en version exclusivement hybride — le modèle 2026 abandonne définitivement le moteur essence — avec une mise en vente progressive sur les principaux marchés mondiaux à partir du premier semestre 2026.