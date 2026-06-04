Mondial 2026 : « Champion » du streamer Ishowspeed retenu par la FIFA sur l'album officiel

La FIFA, via sa plateforme FIFA Sound et en collaboration avec Universal Music, a confirmé l’intégration du morceau « Champions » du créateur de contenu américain IShowSpeed à l’album officiel de la Coupe du monde 2026. L’annonce intervient à quelques jours de la sortie mondiale du projet musical prévue le 5 juin 2026, en amont du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir du 11 juin.

Le projet rassemble 18 titres et plusieurs artistes internationaux, dont Shakira, Burna Boy, The Rolling Stones, LISA, Daddy Yankee, Future, Tyla, Ava Max, Jelly Roll et Carín León. La FIFA a indiqué que le titre du streamer a été officiellement validé et intégré à la sélection finale de l’album.

Une sélection musicale élargie autour du tournoi

L’instance dirigeante du football mondial précise que « Dai Dai », interprété par Shakira et Burna Boy, figure parmi les morceaux associés à la compétition. Le reste de la compilation réunit des artistes issus de différents horizons musicaux, dans un format présenté comme l’un des plus larges projets musicaux liés à une Coupe du monde. Selon la FIFA, le titre de IShowSpeed a été retenu après une phase de forte exposition en ligne.

Le morceau, publié fin mai 2026, aurait franchi le seuil de 500 000 vues en quelques heures avant d’atteindre plus de 10 millions de vues sur son clip officiel. La chanson circule ensuite massivement sur les plateformes sociales, portée par des extraits repris sur TikTok et X. Le contenu du morceau repose sur un hommage aux sélections nationales engagées dans la compétition, avec une référence aux 48 équipes participantes. Cette dimension a été reprise par une partie du public en ligne, qui a encouragé son intégration à la playlist officielle du tournoi.

Une reconnaissance liée à la dynamique des réseaux sociaux

La FIFA a indiqué avoir transmis directement à IShowSpeed la confirmation de l’intégration de son titre dans l’album officiel via un message sur la plateforme X. Le streamer a également revendiqué une campagne publique visant à faire reconnaître la chanson dans la sélection musicale de la compétition. Sa trajectoire numérique repose principalement sur ses diffusions en direct sur YouTube et la diffusion rapide de séquences courtes sur les réseaux sociaux. Les contenus issus de ses streams circulent régulièrement sous forme de clips viraux, amplifiant sa visibilité au-delà de sa base d’abonnés.

Selon les informations communiquées par la FIFA, la sortie de l’album le 5 juin s’inscrit dans la phase finale de préparation du Mondial 2026. La compétition débutera six jours plus tard, le 11 juin, avec un calendrier élargi à 48 équipes pour cette édition. La FIFA doit poursuivre la promotion de l’album dans les prochains jours à travers ses plateformes officielles et ses partenaires musicaux, avant le lancement du tournoi.