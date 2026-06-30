Mondial 2026 : Deschamps défend l'implication de Mbappé avant les 8e de finale

Les interrogations sur Kylian Mbappé n’ont pas ébranlé Didier Deschamps. À la veille du huitième de finale contre la Suède, le sélectionneur de l’équipe de France a publiquement défendu lundi l’état d’esprit de son capitaine, qu’il a décrit comme totalement engagé dans la quête d’un nouveau sacre mondial.

Didier Deschamps balaie les interrogations sur Kylian Mbappé

À l’approche du premier match à élimination directe de l’équipe de France, les questions sur Kylian Mbappé ont de nouveau occupé une large place lors de la conférence de presse de Didier Deschamps. Face aux spéculations sur l’attitude de son capitaine, le sélectionneur a choisi de répondre avec fermeté.

Le technicien français a assuré que son attaquant restait pleinement concentré sur la compétition et qu’il n’y avait pas lieu d’alimenter une quelconque polémique. « Il est concentré, il est en mission », a-t-il lancé, invitant les observateurs à ne pas chercher de problèmes inexistants autour de son joueur.

Didier Deschamps a également rappelé que l’ensemble du groupe poursuivait le même objectif, tout en reconnaissant que la notoriété de Kylian Mbappé entraînait une attention médiatique bien plus importante que celle accordée au reste de l’effectif.

Un capitaine au rendez-vous depuis le début du Mondial

Les déclarations du sélectionneur interviennent alors que Kylian Mbappé réalise un début de Coupe du monde 2026 particulièrement remarqué. Auteur de quatre buts lors de la phase de groupes, l’attaquant du Real Madrid s’est imposé comme l’un des principaux artisans de la qualification des Bleus.

Au-delà de ses statistiques offensives, Didier Deschamps a mis en avant l’investissement quotidien de son capitaine, notamment dans les efforts défensifs et son comportement au sein du groupe. Des éléments que le sélectionneur estime parfois éclipsés par les débats récurrents autour de sa personnalité.

Quelques jours auparavant, après la victoire contre l’Irak, le sélectionneur avait déjà salué une étape symbolique dans la carrière internationale de son joueur, qui disputait sa 100e sélection avec l’équipe de France. Ce cap a été franchi à seulement 27 ans, confirmant la place désormais centrale de Kylian Mbappé chez les Bleus.

La France attendue face à la Suède

La sortie médiatique de Didier Deschamps intervient avant un rendez-vous décisif pour les champions du monde. Opposée à la Suède en huitième de finale, la France tentera de poursuivre son parcours dans la compétition après une phase de groupes globalement maîtrisée.

Les Bleus abordent cette rencontre avec l’ambition de confirmer leur statut de prétendants au titre, tandis que la sélection suédoise cherchera à créer la surprise pour décrocher une place en quarts de finale. Le coup d’envoi de ce huitième de finale est prévu ce mardi 30 juin à 21 heures (heure française). Le vainqueur poursuivra sa route dans le tableau final de la Coupe du monde 2026.