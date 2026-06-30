Real Madrid: Olise va-t-il rejoindre Mbappé ?

Le mardi 30 juin, le média espagnol El Nacional a évoqué un possible rapprochement entre le Real Madrid et Michael Olise lors du mercato estival. Une hypothèse qui s’appuie principalement sur les performances des deux joueurs français avec l’équipe de France pendant la Coupe du monde 2026. L’ailier du Bayern Munich enchaîne les prestations convaincantes et forme un duo particulièrement efficace avec Kylian Mbappé, capitaine des Bleus. Il a d’ailleurs publiquement salué ses qualités.

Les deux internationaux français ont largement contribué au parcours réussi de la sélection durant cette phase de groupes. Mbappé a retrouvé son efficacité devant le but, marquant à quatre reprises en trois matchs, tandis qu’Olise s’est distingué par sa qualité de passe et sa capacité à créer des occasions.

Michael Olise à Madrid, une vraie possibilité ?

Leur complémentarité alimente désormais les spéculations autour d’une possible association en club, alors que le Real Madrid cherche à renforcer son effectif après une saison jugée décevante. Le Bayern Munich n’aurait toutefois pas l’intention de se séparer de son joueur, auteur d’une saison remarquée en Allemagne.

Mais Madrid sait y faire. Le média espagnol affirme aussi que le nouvel entraîneur madrilène, José Mourinho, apprécierait le profil de l’ancien joueur de Crystal Palace. Sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs et son entente avec Kylian Mbappé seraient considérées comme des atouts majeurs.

Aucune avancée concrète à ce stade

Attention toutefois. À ce stade, aucun échange officiel entre les deux clubs n’a cependant été confirmé. Seule certitude, le joueur a explosé et ses qualités sont très appréciées. Si la France va loin dans cette compétition, nul doute que les performances de son onze et notamment de ses stars, seront davantage scrutées… Surtout à Madrid qui après deux saisons blanches a vraiment besoin de remporter un trophée. Avec une ligne offensive composée de Mbappé, Olise et Vinicius, il y aura de quoi rêver.