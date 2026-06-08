Mondial 2026 : "Nous battrons Messi, Inch’Allah" l'algérien Maza prévient l'Argentine

Le 17 juin prochain, l’équipe nationale d’Algérie débutera sa Coupe du monde face à l’Argentine, tenante du titre, lors d’un match programmé dans le cadre de la phase de groupes du Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. À quelques mois de cette rencontre, le milieu offensif Ibrahim Maza, sous contrat avec le Bayer Leverkusen, a évoqué l’affiche et affiché la confiance de son équipe.



Au cours d’un entretien médiatique, le joueur algérien a insisté sur l’importance de bien entamer la compétition face à une sélection menée par Lionel Messi. Il a décrit une opposition exigeante, marquée par une forte intensité et des phases de provocation sur le terrain, tout en appelant à la maîtrise collective. « Nous devons faire une bonne Coupe du Monde. Le premier match contre l’Argentine est très important. C’est une équipe qui provoque beaucoup, mais nous devons garder notre calme, réfléchir et bien les observer. (…) Nous battrons Messi, Inch’Allah ».

Un choc d’ouverture pour l’Algérie

Cette rencontre constitue le premier test de l’Algérie dans la compétition. Le calendrier du tournoi prévoit une entrée en lice immédiate face à l’une des nations les plus titrées du football mondial. Selon le format de la Coupe du monde 2026, la phase de groupes rassemble 48 équipes réparties en poules élargies, avec qualification pour les phases à élimination directe.

Le match face à l’Argentine intervient dans un contexte où la sélection algérienne s’appuie sur un groupe composé majoritairement de joueurs évoluant en Europe. L’équipe cherche à franchir un cap après plusieurs campagnes internationales en dents de scie, avec l’objectif d’atteindre les tours à élimination directe.

Maza, symbole d’une génération en progression

Âgé de 20 ans, Ibrahim Maza s’inscrit dans une génération identifiée pour son potentiel technique et sa formation dans les championnats européens. Évoluant au Bayer Leverkusen, il occupe un rôle de meneur offensif ou de relayeur, avec une capacité à orienter le jeu dans les zones avancées. Son profil s’ajoute à une dynamique plus large de renouvellement au sein de la sélection algérienne, qui mise sur des joueurs jeunes associés à des éléments plus expérimentés pour structurer son jeu au milieu de terrain.

Dans ce contexte, la rencontre face à l’Argentine servira de premier indicateur sur le niveau réel de l’Algérie face à une équipe considérée parmi les favorites du tournoi. Le rendez-vous du 17 juin à venir permettra de mesurer la capacité des Algériens à transformer ces ambitions en résultat face aux champions du monde en titre.