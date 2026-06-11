Nigeria : cinq personnes condamnées à la pendaison pour le meurtre de l'avocat Iyoha Osobase

La Haute Cour de l’État d’Edo a prononcé mercredi cinq condamnations à mort pour l’enlèvement et le meurtre de l’avocat Iyoha Osobase, tué le 9 mai 2020 à Benin City. Le sixième prévenu, Solomon Esuike, a été intégralement relaxé, le tribunal estimant que les charges retenues contre lui n’étaient pas établies.

Statuant dans l’affaire n° B/CD/136C/22 (L’État contre Valentine Dibie et cinq autres), la juge Efe Ikpomwonba a retenu contre les cinq condamnés les chefs de complot, enlèvement et meurtre. Les peines prononcées incluent des termes d’emprisonnement et la mort par pendaison.

Un crime qui avait provoqué une onde de choc dans la profession

Iyoha Osobase, avocat et père de quatre enfants, avait été enlevé par un groupe d’une dizaine d’individus qui l’avaient roué de coups avant de l’emporter à bord d’un véhicule. Son corps avait été retrouvé et exhumé par la police dans une fosse peu profonde du quartier Aduwawa de Benin City, près de trois semaines après les faits. L’affaire avait suscité une vive émotion au sein du barreau nigérian et attiré l’attention de personnalités politiques, dont le ministre de l’Aviation Festus Keyamo, qui avait réclamé que toute la lumière soit faite sur ce meurtre.

Le dossier avait connu un épisode judiciaire particulier : plusieurs des prévenus initialement arrêtés en octobre 2020 s’étaient évadés lors d’une évasion massive de la prison de Benin City ce même mois, avant d’être repris.

Un acquittement obtenu de haute lutte

L’acquittement de Solomon Esuike constitue l’unique issue favorable parmi les six prévenus jugés. Son avocat, Douglas Ogbankwa, a indiqué que la défense avait procédé à un démontage méthodique des éléments à charge présentés par le parquet, conduit par l’ancien directeur des poursuites publiques de l’État d’Edo, Orobosa Okunbor.

Le jugement clôt une procédure judiciaire engagée sous le numéro de charge B/CD/136C/22, six ans après les faits. Les condamnés disposent de la faculté de former appel devant la Cour d’appel du Nigeria, juridiction compétente pour examiner les recours contre les décisions des Hautes Cours des États fédérés.