BEPC 2026 au Bénin : 64,14 % de réussite (Comment consulter le résultat)

L’attente est terminée pour les 130 253 candidats au Brevet d’études du premier cycle (BEPC). Les délibérations de la session 2026, rendues publiques ce vendredi 3 juillet par les autorités éducatives du Bénin, affichent un taux national d’admissibilité de 64,14 %. Ce résultat ouvre une nouvelle étape pour les candidats déclarés admissibles, qui prendront part aux épreuves sportives prévues les 6 et 7 juillet avant la proclamation des résultats définitifs.

Ces délibérations interviennent après l’achèvement des corrections et des travaux de traitement des notes, engagés à la suite des épreuves écrites organisées du 8 au 10 juin dans les différents centres d’examen du pays.

L’Atacora domine le classement des départements

Les statistiques publiées révèlent des disparités entre les douze départements. Avec 79,10 %, l’Atacora enregistre le meilleur taux de réussite de cette session. Le département devance le Plateau, qui obtient 74,28 %, et le Zou, crédité de 73,66 %.

Le Mono suit avec 69,70 %, devant le Borgou (68,37 %) et la Donga (65,50 %). Ces six départements affichent des performances supérieures ou proches de la moyenne nationale.

À l’autre extrémité du classement, l’Ouémé présente le taux le plus faible avec 56,12 %. Les Collines enregistrent 59,52 %, tandis que le Couffo (61,04 %), le Littoral (61,22 %), l’Atlantique (62,02 %) et l’Alibori (62,71 %) restent en dessous du taux national.

Au total, le Bénin enregistre un taux global de 64,14 %, ce qui signifie que près de deux candidats sur trois franchissent cette première étape de l’examen.

Plus de 130 000 candidats ont composé cette année

La session 2026 a mobilisé 130 253 candidats répartis dans les centres d’examen ouverts sur l’ensemble du territoire national. L’effectif est composé de 64 317 filles et 65 936 garçons.

Les statistiques officielles font également état de 61 candidats en situation de handicap, dont 21 filles et 40 garçons, qui ont pris part aux épreuves dans les conditions prévues par les autorités éducatives.

Le Brevet d’études du premier cycle constitue le premier diplôme national de l’enseignement secondaire au Bénin. Il sanctionne la fin des études du premier cycle et conditionne l’accès en classe de seconde dans les établissements d’enseignement général et technique.

À titre de comparaison, la session 2025 avait enregistré un taux national de réussite de 77,25 %. Le résultat de cette année est donc inférieur de plus de treize points à celui de la précédente édition.

La consultation des résultats accessible en ligne

Les candidats peuvent consulter leur résultat sur la plateforme gouvernementale eRÉSULTATS, mise en place pour la publication des examens nationaux.

La procédure consiste à accéder au portail officiel eresultats.bj/examens, puis à sélectionner BEPC 2026 dans la liste des examens disponibles. Le candidat doit ensuite renseigner son numéro de table ainsi que les éventuelles informations demandées avant de lancer la recherche.

Après validation, la plateforme affiche l’identité du candidat ainsi que son statut, indiquant s’il est déclaré admissible ou non. Les autorités invitent les candidats à vérifier soigneusement le numéro de table saisi afin d’éviter toute erreur lors de la consultation.

Les épreuves sportives avant les résultats définitifs

La publication des délibérations ne marque pas la fin de la session 2026. Les candidats déclarés admissibles poursuivront le calendrier fixé par le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle avec les épreuves sportives programmées les 6 et 7 juillet, à partir de 7 heures, dans les différents centres retenus.

Ces évaluations précéderont les dernières opérations de la session, notamment la prise en compte des différentes notes et la proclamation des résultats définitifs, qui mettront un terme au processus d’organisation du BEPC 2026 au Bénin.