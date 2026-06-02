Nucléaire: une experte américaine portée disparue retrouvée morte

Le corps de Melissa Casias, employée du Laboratoire national de Los Alamos (Los Alamos National Laboratory, Nouveau-Mexique), a été identifié par la police de l’État du Nouveau-Mexique après la découverte de restes humains le 28 mai 2026 dans une zone boisée du comté de McKinley. L’employée, âgée de 53 ans, était portée disparue depuis plusieurs mois. Les autorités locales ont indiqué que les analyses médico-légales avaient permis de confirmer son identité.

Une disparition signalée en juin 2025

Selon des éléments rapportés par la police du Nouveau-Mexique et des informations relayées par la famille de la victime sur les réseaux sociaux, Melissa Casias avait été vue pour la dernière fois le 26 juin 2025 au matin. Son mari, également employé du même laboratoire, a déclaré qu’elle l’avait déposé sur le site du Los Alamos National Laboratory avant de mentionner un déplacement professionnel interne au sein du complexe.

Une connaissance familiale l’aurait ensuite aperçue vers 14 h 18 marchant avec un sac à dos en direction d’une zone forestière proche du site de Carson National Forest. Le périmètre de recherche avait été élargi à plusieurs reprises au cours des mois suivants, sans résultat.

Découverte dans une zone déjà inspectée

Les restes ont été retrouvés par un randonneur dans une zone boisée du secteur de McGaffey Ridge, selon la police de l’État du Nouveau-Mexique. Une arme a été découverte à proximité, sans que les enquêteurs n’aient communiqué à ce stade sur la cause du décès.

Les autorités ont précisé que le site de découverte avait déjà fait l’objet de recherches lors des opérations initiales. L’enquête reste ouverte et le bureau du médecin légiste du Nouveau-Mexique doit établir les circonstances exactes de la mort. La famille de la défunte a publié un message confirmant l’identification des restes

Le rôle stratégique des laboratoires américains

Le Los Alamos National Laboratory fait partie des centres de recherche fédéraux relevant du département de l’Énergie des États-Unis. Il intervient dans des programmes liés à la sécurité nucléaire, à la recherche fondamentale et aux technologies de défense.

Dans la stratégie américaine, les scientifiques et ingénieurs travaillant dans ces infrastructures occupent une place centrale. Ils participent au développement de technologies critiques, allant de la simulation nucléaire aux systèmes de cybersécurité, en passant par les recherches en physique avancée. Ce rôle explique la forte sensibilité entourant les activités et la protection des personnels de ces installations. Les conclusions finales du médecin légiste et les résultats complémentaires de l’enquête sont attendus dans les prochaines semaines, selon les autorités du Nouveau-Mexique.