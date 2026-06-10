Océans : un patrimoine vital pour l’humanité face à des menaces croissantes

Chaque année, le 8 juin, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l’océan. Cette commémoration rappelle le rôle essentiel que jouent les océans dans l’équilibre de la planète et dans la vie de milliards de personnes. Pourtant, ces vastes étendues marines font face à des menaces de plus en plus importantes liées aux activités humaines.

Les océans couvrent environ 70 % de la surface de la Terre et constituent le plus grand écosystème de la planète. Selon les Nations-unies, ils produisent près de 50 % de l’oxygène nécessaire à la vie, absorbent environ un quart des émissions mondiales de dioxyde de carbone et captent près de 90 % de l’excès de chaleur provoqué par les émissions de gaz à effet de serre. Leur rôle dans la régulation du climat mondial est à ce titre irremplaçable.

Au-delà de leur fonction écologique, les océans représentent une source essentielle de nourriture, d’emplois et de revenus pour des milliards de personnes à travers le monde. Ils abritent par ailleurs une biodiversité exceptionnelle, composée de milliers d’espèces animales et végétales qui contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes marins.

Des menaces qui fragilisent les écosystèmes marins

Malgré leur importance capitale, les océans subissent des pressions croissantes. Le changement climatique en constitue la menace la plus structurelle. L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre entraîne le réchauffement des eaux marines et leur acidification, deux phénomènes qui, selon les Nations unies, perturbent les écosystèmes marins et réduisent progressivement la capacité des océans à jouer leur rôle de régulateur climatique.

La pollution marine représente un autre défi majeur. Déchets plastiques, eaux usées et diverses formes de contamination dégradent les habitats naturels et menacent la faune et la flore marines.

La surexploitation des ressources marines inquiète également les scientifiques. Dans plusieurs régions du monde, la surpêche compromet le renouvellement naturel de certaines espèces et fragilise les moyens de subsistance des communautés qui dépendent de la pêche.

Des leviers d’action identifiés

Face à ces défis, les organisations internationales appellent à une mobilisation accrue des États, des entreprises et des citoyens. La réduction des émissions de gaz à effet de serre demeure une priorité pour limiter le réchauffement et l’acidification. La lutte contre la pollution, notamment plastique, s’impose comme un impératif parallèle pour préserver les écosystèmes marins.

Les experts recommandent par ailleurs le renforcement des aires marines protégées, la promotion d’une pêche durable et une meilleure gestion des ressources marines. L’Unesco souligne l’importance de la recherche scientifique et de l’éducation à l’environnement, présentées comme des leviers de long terme pour développer des solutions adaptées à la protection des océans.

La préservation des océans dépasse la seule question environnementale. Elle engage la sécurité alimentaire, l’économie, la santé et la lutte contre les changements climatiques. Alors que les pressions exercées sur les milieux marins continuent de s’intensifier, leur protection apparaît plus que jamais comme une condition essentielle pour garantir un avenir durable aux générations présentes et futures.