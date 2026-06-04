Russie : la présidente Suluhu Hassan reçoit un doctorat honoris causa de l’Université Patrice-Lumumba

La présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a reçu ce 4 juin à Moscou un doctorat honoris causa de l’Université de l’Amitié des Peuples Patrice-Lumumba (RUDN). La distinction lui a été remise lors d’une cérémonie organisée dans l’amphithéâtre de l’établissement russe, au cours de sa visite officielle en Russie.

Cette reconnaissance académique a été décernée à la dirigeante tanzanienne alors qu’elle effectue un déplacement de plusieurs jours à Moscou. Prenant la parole lors de la cérémonie, Samia Suluhu Hassan a souligné l’évolution des relations éducatives entre son pays et la Russie.

Selon la présidente tanzanienne, plus de 5 000 ressortissants de son pays ont poursuivi des études supérieures en Union soviétique puis en Fédération de Russie. Elle a indiqué que ces diplômés occupent aujourd’hui diverses fonctions dans les secteurs de la santé, de l’ingénierie, de l’enseignement, de la diplomatie, de l’administration publique et de la défense.

Une université liée à l’histoire des relations russo-tanzaniennes

Au cours de son intervention, la cheffe de l’État tanzanien a attribué un rôle particulier à l’Université Patrice-Lumumba dans le rapprochement entre les deux pays. « L’Université RUDN n’est pas un établissement d’enseignement isolé. Elle fait partie intégrante de notre histoire commune de coopération », a-t-elle déclaré.

Fondée en 1960 à Moscou, l’Université de l’Amitié des Peuples a accueilli au fil des décennies des milliers d’étudiants originaires d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. L’établissement porte le nom de Patrice Lumumba, premier Premier ministre du Congo indépendant et figure des mouvements anticoloniaux africains.

Première visite présidentielle tanzanienne en Russie depuis 1969

La remise de cette distinction intervient lors d’une visite présentée par plusieurs médias tanzaniens comme la première effectuée par un président tanzanien en Russie depuis celle de Julius Nyerere en 1969.

Cette séquence diplomatique est marquée par plusieurs rencontres consacrées à la coopération bilatérale. Les échanges portent notamment sur l’éducation, un domaine dans lequel Moscou et Dar es-Salaam entretiennent des liens de longue date à travers les programmes de formation universitaire et les bourses d’études accordées aux étudiants tanzaniens.

La visite officielle de Samia Suluhu Hassan en Russie doit se poursuivre avec d’autres activités inscrites à son agenda avant son retour en Tanzanie.