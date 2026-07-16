Bénin : l'Anatt dément un permis de conduire à 600 000 FCFA

Le coût du permis de conduire n’a pas été porté à 600 000 FCFA au Bénin. Face aux rumeurs qui circulent depuis l’annonce de nouvelles réformes dans le secteur, l’Agence nationale des transports terrestres (Anatt) affirme qu’aucune hausse officielle des frais n’a été décidée.

Invité de Bip Radio, Auguste Adjovi, directeur des études, de la réglementation et du contrôle de l’Anatt, a assuré que les informations évoquant une flambée du prix du permis sont infondées. « Aucun frais n’a été augmenté », a-t-il déclaré, précisant que les nouvelles mesures ne modifient ni le coût de la formation ni le nombre d’heures exigées pour obtenir le permis de conduire.

Les auto-écoles fixent les tarifs

Le responsable de l’Anatt rappelle que son institution ne détermine pas le montant facturé aux candidats. Cette responsabilité revient aux auto-écoles, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Selon ses explications, un arrêté encadrant l’activité des établissements de formation impose à ces derniers de proposer chaque année leurs grilles tarifaires à l’autorité compétente. Cette procédure vise à vérifier que les prix restent conformes aux dispositions réglementaires et à éviter des augmentations injustifiées. D’après Auguste Adjovi, les montants généralement pratiqués sur le marché oscillent entre 100 000 et 150 000 FCFA, même si chaque auto-école applique son propre tarif après validation.

Que faire en cas de tarif abusif ?

L’Anatt invite les candidats confrontés à des montants jugés excessifs à exercer les recours prévus. Si une auto-école réclame, par exemple, 600 000 FCFA pour une formation, le responsable recommande de saisir d’abord les organisations faîtières des auto-écoles.

Il indique également que l’Anatt, chargée de l’organisation du permis de conduire, peut être sollicitée pour examiner les réclamations. « Rien n’a été augmenté », insiste-t-il, tout en appelant les usagers à ne pas se fier aux informations non vérifiées diffusées sur les réseaux sociaux ou dans l’opinion.

Une réforme destinée à mieux encadrer le secteur

Ces précisions interviennent alors que les autorités poursuivent la modernisation du système de délivrance du permis de conduire. Depuis plusieurs années, le gouvernement béninois multiplie les réformes dans le secteur des transports afin de renforcer la qualité de la formation des conducteurs, d’améliorer la sécurité routière et d’assurer une meilleure régulation des auto-écoles.

Les déclarations du responsable de l’Anatt visent ainsi à dissiper les inquiétudes suscitées par les annonces récentes et à rappeler que les tarifs appliqués aux candidats restent encadrés par les textes en vigueur, sans augmentation officielle décidée à ce jour.