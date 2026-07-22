Bénin: Vers un dénouement politique pour les personnalités en prison et en exil ?

Depuis la prise de fonction, le président de la République, Romuald Wadagni, un vent nouveau d’apaisement et d’espérance souffle sur le paysage sociopolitique. Alors que les nouvelles institutions républicaines se mettent en place, l’installation imminente du Sénat — où siégeront des figures emblématiques de l’histoire politique du pays, aux côtés de personnalités comme les anciens Présidents du Bénin Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice Talon — apparaît comme une chance historique d’achever le processus d’unité nationale.

L’entrée en scène de la chambre haute réunit une pluralité de consciences morales et de dignitaires de l’État. Tout au long des dernières années, des voix respectées de la nation — à l’image des anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, mais aussi de grands juristes comme le professeur Théodore Holo et le doyen Robert Dossou — n’ont cessé d’appeler au renforcement du dialogue politique et de la cohésion nationale. Leur posture constante, les a conduits à évoquer, à plusieurs reprises, la situation de certaines personnalités politiques en détention ou vivant en exil.

Aujourd’hui, la présence ou l’influence morale de ces personnalités au sein et autour de l’appareil institutionnel crée un cadre inédit d’échanges civiques. Loin des polémiques, leur rôle de conseils et d’aînés de la Nation peut favoriser une diplomatie politique constructive, susceptible d’éclairer les décisions au sommet de l’État.

La réconciliation au cœur des attentes

Pour certains observateurs, un geste en faveur de certaines personnalités politiques actuellement en détention ou vivant en exil, dont l’ancienne ministre Réckya Madougou et le professeur Joël Aïvo, constituerait une étape supplémentaire sur la voie du rassemblement national.

Chacun mesure la complexité des procédures judiciaires antérieures. Cependant, de l’avis de nombreux observateurs et acteurs politiques, de telles situations trouvent traditionnellement leur dénouement par le biais d’actes de clémence républicaine telle que la grâce présidentielle (qui relève des prérogatives constitutionnelles du chef de l’État) ou une loi d’amnistie, adoptée par la représentation nationale afin de favoriser le rassemblement national et de tourner une nouvelle page.

L’appel à un acte historique de clémence nationale

Les signaux encourageants envoyés par le chef de l’État, Romuald Wadagni, incitent aujourd’hui à la confiance. Son approche axée sur la cohésion sociale offre une opportunité rare de rassembler toutes les compétences et toutes les énergies de la nation autour des chantiers de développement. Le pardon et la clémence sont les marques des grandes nations qui savent transcender leurs différends pour bâtir l’avenir, dit-on

Dans ce contexte, certains observateurs estiment qu’un geste de clémence à l’égard de ces personnalités politiques pourrait contribuer à renforcer le climat de confiance et à consolider les efforts en faveur de la cohésion nationale. L’installation du Sénat et la mise en place des nouvelles institutions ouvrent en tout cas une nouvelle séquence de la vie publique. Elles offrent l’occasion de rechercher des solutions susceptibles de favoriser le rassemblement des Béninois.