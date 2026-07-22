Bénin: Vers un dénouement politique pour les personnalités en prison et en exil ?

Depuis la prise de fonction, le président de la République, Romuald Wadagni, un vent nouveau d’apaisement et d’espérance souffle sur le paysage sociopolitique. Alors que les nouvelles institutions républicaines se mettent en place, l’installation imminente du Sénat — où siégeront des figures emblématiques de l’histoire politique du pays, aux côtés de personnalités comme les anciens Présidents du Bénin Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice Talon — apparaît comme une chance historique d’achever le processus d’unité nationale.
L’entrée en scène de la chambre haute réunit une pluralité de consciences morales et de dignitaires de l’État. Tout au long des dernières années, des voix respectées de la nation — à l’image des anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, mais aussi de grands juristes comme le professeur Théodore Holo et le doyen Robert Dossou — n’ont cessé d’appeler au renforcement du dialogue politique et de la cohésion nationale. Leur posture constante, les a conduits à évoquer, à plusieurs reprises, la situation de certaines personnalités politiques en détention ou vivant en exil.
Aujourd’hui, la présence ou l’influence morale de ces personnalités au sein et autour de l’appareil institutionnel crée un cadre inédit d’échanges civiques. Loin des polémiques, leur rôle de conseils et d’aînés de la Nation peut favoriser une diplomatie politique constructive, susceptible d’éclairer les décisions au sommet de l’État.
La réconciliation au cœur des attentes
Pour certains observateurs, un geste en faveur de certaines personnalités politiques actuellement en détention ou vivant en exil, dont l’ancienne ministre Réckya Madougou et le professeur Joël Aïvo, constituerait une étape supplémentaire sur la voie du rassemblement national.
Chacun mesure la complexité des procédures judiciaires antérieures. Cependant, de l’avis de nombreux observateurs et acteurs politiques, de telles situations trouvent traditionnellement leur dénouement par le biais d’actes de clémence républicaine telle que la grâce présidentielle (qui relève des prérogatives constitutionnelles du chef de l’État) ou une loi d’amnistie, adoptée par la représentation nationale afin de favoriser le rassemblement national et de tourner une nouvelle page.
L’appel à un acte historique de clémence nationale
Les signaux encourageants envoyés par le chef de l’État, Romuald Wadagni, incitent aujourd’hui à la confiance. Son approche axée sur la cohésion sociale offre une opportunité rare de rassembler toutes les compétences et toutes les énergies de la nation autour des chantiers de développement. Le pardon et la clémence sont les marques des grandes nations qui savent transcender leurs différends pour bâtir l’avenir, dit-on
Dans ce contexte, certains observateurs estiment qu’un geste de clémence à l’égard de ces personnalités politiques pourrait contribuer à renforcer le climat de confiance et à consolider les efforts en faveur de la cohésion nationale. L’installation du Sénat et la mise en place des nouvelles institutions ouvrent en tout cas une nouvelle séquence de la vie publique. Elles offrent l’occasion de rechercher des solutions susceptibles de favoriser le rassemblement des Béninois.
29 réflexions au sujet de “Bénin: Vers un dénouement politique pour les personnalités en prison et en exil ?”
Yep!
On retiendra que selon Joe le Mytho verge molle, il fait 40 degrés à l’ombre à Cotonou un 22 juillet, au lieu de 26 degrés.
🤣😂😍
TROP fort notre mytho!!!
@Me Verges
voici le temps qu’il fait chez nous au Bénin
»Cet après-midi à Cotonou, De belles éclaircies mais aussi de nombreux nuages. Possibilité de quelques gouttes.
Les températures varieront entre 25 et 26°C, entre 15h-18h.
La fiabilité de la situation est très bonne
😂😂😂😂😂
voici le temps qu’il fait chez nous au Bénin
Dixit : @ Coin météo
Merci .
Notre ami @Coin météo est quelqu’un de bien éduqué . Qui respecte ses aînés.
Une bouteille de champagne Ruinart blanc de blancs pour toi un de ces jours .
Promis .
»Une bouteille de champagne Ruinart blanc de blancs »
Tu vis de RSA dans un studio miteux et tu oses la ramener.
Mytho des mythos que tu es, il vaut mieux en rire.
Pauvre type!
Joe ver ge mo lle, il fait actuellement entre 24 et 26 degrés au Bénin et non 40 degrés à Cotonou comme tu l’imagines.
Merci pour l’info mon ami @ Chichavi.
Joe le My*tho
»Dans cette chaleur à 40 degré ??? » dis tu ?
C’est faux ADIGBANON DAHO
Il fait actuellement 24 degré à Cotonou.
lachainemeteo.com*meteo-benin/pays-21*previsions-meteo-benin-aujourdhui
Hé Joe vieux my*tho, tu n’es pas à Cotonou. Tu viens d’être pris la main dans le sac.
EBLAHOU!!!!
Qu’on ne se laisse pas surtout tromper par la malhonnêteté de la ruse et le rage toujours en vigueur sous ce régime. Que peuvent-ils faire maintenant après tous les crimes contre les hommes et l’humanité qu’ils ont commis envers les Béninois dans ce pays pour réparer ? Ceux qui sont injustement emprisonnés depuis des lustres sous le régime y resteront. Les exilés aussi. Ils ont peur de lâcher prise. Seul le soulèvement populaire va les balayer.
Wadagni n’est aucun espoir, il n’est que le machin, l’instrument de Talon qui continue à torturer ce peuple pour la satisfaction de ses intérêts privés.
pourquoi veux tu q il y ait un soulevement populaire
ce sera le chaos
laissons wadagni travailler
q il libere la premiere vague de prisonniers politiques
et d exiles.
avant le coup d etat de boko et de tigri
par grace presidentielle
les autres ou certains autres peuvent etre sous controle judiciaire
en tout cas c est complique
Oui c’est très compliqué Mlk.
oN verra bien comment Wadagni va se sortir de cet héritage encombrant.
Ce qui est encore curieux, c’est le retournement des anciens Présidents de la République et des autres institutions qui hier avaient vomis Talon mais aujourd’hui s’apprêtent tous à aller siéger au soi-disant Sénat, ue trouvaille de Talon, qui veut ainsi se mettre à l’abri des poursuites contre les malversations immenses qu’il a commises pendant plus de 10 ans à la tête du pays. Qu’est-ce qui a changé pour justifier un tel changement ? Quand on a dit que le peuple n’a pas besoin de Sénat, on ne revient pas pour aller y siéger.
Ce n’est pas là une caste d’une minorité qui se dessine ainsi, laissant la majorité des populations seule avec la pauvreté et leur condition de vie exécrable ?
Les Présidents Soglo, Yayi Boni et les autres capacités : Robert Dossou et le professeur Holo aller s’assoir dans un Sénat présidé par Talon ? Rien ne justifie cela ou bien c’est la France qui nous tient jusqu’à ce point. Le feu Mathieu Kérékou l’a su bien dire : « les intellectuels tarés » que nous avons.
Une seule consolation, le peuple désormais déterminé, décidé et dépourvu de toute considération mondaine va bientôt mettre fin à cette aventure périlleuse qui a trop duré.
bien dit ces hommes politiques aiment les honneurs. soglo va sieger un certain temps puis demissionner. le principe du senat est bon . apres l ere talon et les dinosaures wadagni pourra reformer ce senat pour q il devienne plus conventionnel
soglo n a pas voulu boycotter le senat pour l unite nationale
wadagni devrait s en souvenir
le 1er aout devrait nous reserver de bonnes nouvelles inch allah
le temps de la contestation est passe. il faut pourtsnt ferme sur les droits de l homme et les 232 lois ( de l onu) sur lrs droits de l homme. les lois dites nelson mandela. telecharger les sur internet c est un guide et un repere sur pour les gouvernants et les gouvernes
Retournement par l’argent . Talon en distribue pour s’assurer une retraite paisible.
La cupidité est sans limite chez nos anciens. Ils sont démunis . C’est un renflouement d’argent inespéré pour eux.
Un stratège le corrupteur-né
Cherchez l’erreur
Verge Molle Grand Mytho,
Oui tu es au Bénin dans ta tête. Quel salon VIP ?
Fils perdu du Bénin qui galère en Europe.
Aglouza!
« Toi Verge Molle » 🙂 🙂 Mdr !
\\\\.///
(@_@)
Les blessures sont profondes. Privé des opposants politiques de liberté pendant plusieurs années pour asseoir son pouvoir despotique est inacceptable .
Comment voudriez-vous que les victimes de l’ignominie de Patrice Talon pardonnent.
Encore que si c’est lui qui avait pris l’initiative avant de rendre son tablier et de gouverner maintenant par procuration , ça se comprendrait.
Pour lui ; le pardon est une faute , un péché .
Il descendra de son piédestal pour tout le mal qu’il a fait aux fils de ce pays.
J’avoue
oui tes blessures sont et resterons profondes car tu n »as plus la main plongee dans les ressources publiques quand tu nous fatiguais avec tes talons hoye hoye….talon 20 ans…talon 20 ans, et tes « qui va confier le pays à ceux-là » en parlant des démocrates…
des
Message de paysan au griter verges plombier
Paysan
Je me dirige vers Cadjehoun chez Bani Gansè.
Tu peux me rejoindre dans le salon VIP à droite à l’entrée .
Je porte un Blazer gris sans cravate.
A tout bientôt
Suis à koutonou actuellement
Coïncidence??
j’y suis actuellement en train de déguster les bonnes choses en plein air sur la terrasse à la main comme tout le monde, pas comme toi et autres fanfarons qui viennent pavaner dans un ancien garage réformé pour se donner un semblant d’importance?
tu étais au pays pour seulement collecter les prébendes GROS MENTEUR
Oui ; que Dieu me pardonne mes péchés.
Pendant tout ce temps mon jugement était altéré .
Talon Patrice etait pour moi l’enfant que toutes les mamans désiraient.
Au final j’ai compris que c’est le diable personnifié .
J’avoue .
Quittes vite dans ça
Il vous a simplement le biberon à votre bande à OB
Paysan
Un pauvre type. Tu manges en plein air à la terrasse chez Bani Gansè ???
Dans cette chaleur à 40 degré ???
Tu sais pourquoi ??? moins cher .
Reconnais que ce n’est pas le même level .
Je t’aurais offert un repas avec une bouteille de vin dans la salle VIP
Dommage
Des gens conda mnés..injus tement..dans des proc édures biaisées..par une instit ution sous ordre et corro mpu..doivent être simplement lib érés..sans conditions..et rétablis..dans leur droit
Les biens de kim..et ses com plices magi strats doivent être sai sis…pour réparer les torts..avant de les foutre.. au gnouf
»Bénin: Vers un dénouement politique pour les personnalités en prison et en exil ? »
Quel dénouement politique ?
Laissez Wadagni s’installer et prendre ses marques, avant de commencer par parler de dénouement politique., de ma gou illes et compagnie.
On confond souvent dans ce pays Vitesse et Précipitation .