"Bonne chance à Messi" : Bellingham s'explique après son échange tendu avec l'argentin

Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham est revenu sur son échange avec Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, après la demi-finale de la Coupe du monde 2026 disputée ce 15 juillet. Le joueur de l’Angleterre a assuré qu’il n’y avait aucune tension particulière avec la star argentine malgré une séquence qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

L’image a marqué les esprits après un match sous haute pression entre l’Angleterre et l’Argentine. Dans une rencontre où chaque duel a été disputé avec intensité, Lionel Messi et Jude Bellingham se sont retrouvés face à face après une action de jeu. Le joueur anglais semblait adresser quelques mots au capitaine argentin, qui lui a répondu brièvement avant de reprendre sa position.

La séquence a immédiatement alimenté les discussions, certains observateurs y voyant un nouvel épisode d’une confrontation entre deux figures majeures du football mondial. Jude Bellingham a rapidement tenu à calmer les interprétations autour de cet échange.

Bellingham assure qu’il n’y avait pas de conflit avec Messi

Après la rencontre, l’international anglais a expliqué que la discussion concernait simplement une situation de jeu. Il a indiqué qu’il n’y avait aucune animosité entre les deux joueurs et a insisté sur son respect pour Lionel Messi.

« Il n’y avait aucun problème avec Messi. On parlait d’un tir contré, il n’y avait rien de mauvais du tout », a déclaré Jude Bellingham après le match.

Le joueur du Real Madrid a également salué la performance du capitaine argentin durant le tournoi. Pour lui, affronter Lionel Messi représentait une occasion particulière, alors que l’attaquant argentin disputait une nouvelle campagne mondiale sous une forte pression. Le milieu de terrain du Real Madrid a tenu à souhaiter bonne chance à l’octuple ballon d’Or. « Pour moi, c’était un privilège d’affronter Leo. Je lui souhaite bonne chance pour la finale.»

Cette mise au point intervient alors que les images de leur échange ont été largement partagées sur les plateformes numériques. La courte séquence a pris une dimension importante en raison du statut des deux joueurs : Messi, figure historique du football mondial, et Bellingham, considéré comme l’un des leaders de la nouvelle génération.

Une demi-finale marquée par une forte tension entre les deux équipes

L’épisode entre Messi et Bellingham s’est produit dans une rencontre où les contacts et les duels ont rythmé les débats. L’Argentine et l’Angleterre disputaient une place en finale dans une ambiance particulièrement tendue, avec deux équipes déterminées à atteindre le dernier rendez-vous du tournoi.

Les joueurs argentins et anglais ont multiplié les interventions engagées, chaque ballon étant disputé avec beaucoup d’intensité. La rivalité sportive entre les deux nations a renforcé la pression autour de cette affiche, déjà très attendue en raison du passé des deux sélections en Coupe du monde.

L’Argentine, championne du monde en titre cherchait à poursuivre son parcours pour conserver son trophée. L’Angleterre, de son côté, espérait atteindre une nouvelle finale mondiale après celle de l’Euro 2020 et tenter de décrocher un deuxième titre dans son histoire après 1966.

Dans cette atmosphère tendue, le duel entre les individualités a occupé une place importante. Lionel Messi était une nouvelle fois attendu comme le principal danger argentin, tandis que Jude Bellingham représentait l’un des principaux atouts offensifs anglais.

Messi et Bellingham tournés vers leurs prochains objectifs

Malgré cet échange observé par des millions de supporters, les deux joueurs ont affiché une attitude respectueuse après la rencontre. Bellingham a notamment souhaité le meilleur à Messi pour la suite de la compétition. Le capitaine argentin poursuit ainsi son objectif de remporter un nouveau titre mondial, tandis que Jude Bellingham et l’Angleterre doivent désormais se concentrer sur le match de la troisième place contre la France.