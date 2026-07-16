Soulier d’or: Kylian Mbappé toujours dans la course malgré son élimination

Mercredi 15 juillet, Lionel Messi a pris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 après la qualification de l’Argentine face à l’Angleterre (2-1). Disputée aux États-Unis et diffusée dans le monde entier, cette rencontre a été l’occasion pour le capitaine argentin de délivrer deux passes décisives. S’il n’a pas trouvé le chemin des filets, cette prestation lui permet désormais de dépasser Kylian Mbappé au classement individuel grâce au règlement de la FIFA… Qui peut encore remporter ce titre.

Les deux joueurs comptent actuellement le même nombre de buts depuis le début du tournoi, huit. En revanche, Lionel Messi a délivré une passe décisive de plus que l’attaquant français. Cet écart lui permet d’occuper provisoirement la première place du classement. Rappelons cependant qu’il reste encore un match à jouer, pour les deux joueurs.

Comment est attribué le Soulier d’or ?

Le Soulier d’or récompense le meilleur buteur de la Coupe du monde. Si plusieurs joueurs terminent avec le même total de buts, la FIFA applique plusieurs critères pour les départager. Les passes décisives constituent le premier élément de départage. En dernier recours, le temps passé sur le terrain permet de désigner le vainqueur. Ce règlement explique pourquoi Lionel Messi occupe aujourd’hui la première place malgré un total de buts identique à celui de Kylian Mbappé.

Comme nous l’expliquions ci-dessus cependant, la lutte reste totalement ouverte. L’Argentine comme la France doivent encore disputer un dernier match dans cette Coupe du monde 2026. Les premiers joueront contre l’Espagne, afin de décrocher un nouveau titre. Les seconds joueront contre l’Angleterre, pour le match de la troisième place. Les performances réalisées lors de cette ultime rencontre pourraient donc modifier le classement final et redistribuer les cartes pour l’attribution de cette récompense individuelle.

Une bataille encore indécise

Kylian Mbappé conserve ainsi toutes ses chances de décrocher le Soulier d’or. Une prestation offensive réussie lors du dernier match de l’équipe de France pourrait lui permettre de reprendre la tête du classement. Pour y parvenir, l’attaquant français devra toutefois compter sur un scénario favorable. Si Lionel Messi ne marque pas et ne délivre aucune passe décisive lors du dernier rendez-vous de l’Argentine, Mbappé pourrait s’emparer de la première place à condition d’inscrire au moins un but.