L’Union africaine réclame l’ouverture de l’espace politique et l’organisation d’élections au Burkina Faso à l’issue de la période de transition. La demande a été formulée ce 16 juillet lors d’un point de presse tenu à Ouagadougou par Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’organisation continentale, au terme d’entretiens avec les autorités burkinabè.
Le pays est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir le 30 septembre 2022 et investi président de la Transition le 21 octobre suivant. La transition, initialement prévue pour s’achever par un scrutin, a depuis été prolongée jusqu’en 2029 par une nouvelle charte, tandis que les partis politiques ont été dissous en février dernier. C’est dans ce cadre que la délégation de l’Union africaine s’est rendue dans la capitale burkinabè.
Un partenariat suspendu mais maintenu
Le Burkina Faso reste écarté des réunions politiques de l’Union africaine depuis 2022. Face à la presse, Mahmoud Ali Youssouf a déclaré que la posture de la Commission est de « ne pas rompre un dialogue » avec Ouagadougou. Il a rappelé que le pays figure parmi les membres fondateurs de l’ancienne Organisation de l’unité africaine, créée en 1963. Le président de la Commission a précisé avoir rencontré successivement le président Ibrahim Traoré, le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, avant de qualifier ces échanges de « jours d’entretien, de prise de contact et de dialogue » autour du partenariat entre les deux parties.
Des conditions liées à la charte de mars 2026
La Commission de l’Union africaine dit avoir pris acte de l’adoption, en mars 2026, d’une nouvelle charte par les autorités burkinabè. Elle demande toutefois que les engagements pris par le pays dans le cadre de la charte africaine sur la démocratie et les élections soient respectés. Selon Mahmoud Ali Youssouf, le processus politique conduit par Ouagadougou « doit irrémédiablement mener » à la réinstallation des partis et à l’organisation de scrutins une fois ce processus achevé. Le responsable a également appelé à un rapprochement entre le Burkina Faso et la CEDEAO, ainsi qu’à la relance d’un mécanisme de coopération sécuritaire transfrontalière entre les pays de la région.
Solidarité affichée après l’attaque de Titao
Le président de la Commission a présenté ses condoléances aux familles des victimes d’une attaque récente attribuée à l’État islamique au Sahel dans la localité de Titao, dans le nord du pays. Il a assuré que la lutte contre le terrorisme menée par les autorités burkinabè bénéficie du soutien de l’organisation panafricaine, tout en assurant que le pays « n’est pas seul » face à cette menace.
La visite intervient alors que le Burkina Faso a quitté la CEDEAO en 2024 pour former l’Alliance des États du Sahel aux côtés du Mali et du Niger. Aucune date n’a été communiquée à l’issue de cette rencontre concernant un éventuel calendrier électoral.
2 réflexions au sujet de “Burkina Faso : l'Union africaine exhorte à la tenue d'élections après la Transition”
Diantre ! Mais pourquoi L’ UA presse t-elle les États de l’AES d’organiser des élections ?
Avant sa venue au Burkina monsieur Ali Youssef n’est-il pas venu plusieurs fois en France rencontrer Emmanuel Macron et s’enquérir de ses conseils et recommandations ?
Mahmoud Ali Youssef serait-il en mission commandée auprès des états de l’AES ?
Nous savons tous que L’ UA est financée à hauteur de 70% par l’ UE. Et j’ai toujours affirmé que c’est celui qui paie qui commande. C’est partout le même système.
Au fait, pourquoi l’UE n’oblige t-elle pas l’Ukraine à organiser des élections ? Eh bien on vous répondra que l’Ukraine est en guerre.
Et les états du Sahel ne sont-ils pas en guerre ? L’ AES est en guerre contre des djihadistes, des voyous, des drogués et des bandits armés et financés par la France et l’ UE sur fond de soutien et d’encadrement d’anciens soldats Ukrainiens passés par là légion étrangère ( les barbouzes) en France puis de soldats Algériens. Beaucoup ont été arrêtés et faits prisonniers lorsque le piège d’Anefis et de Kidal s’est refermé sur eux.
Zelensky ne veut pas d’élections en Ukraine car une bonne partie des fonds dont il a bénéficié a été détournée en direction des paradis fiscaux. Zelensky a vendu l’Ukraine et les Ukrainiens (pour ce qu’il en restera) sont spoliés.
Zelensky le président Ukrainien est corrompu jusqu’à la moelle.
Il n’y aura pas d’élections dans les états de l’AES pour les 10 prochaines années; les jaloux peuvent mourir.
Récemment Emmanuel Macron s’est rendu en Syrie pour rencontrer le nouveau président Syrien jadis chef d’Al-Qaïda et ennemi N°1 des USA dont la tête avait été mise à prix par les Amerloques. C’est pour pour vous prouver la langue 😛 de bois des occidentaux prêts à tout pour leurs intérêts nauséabonds.
Savez-vous pourquoi Manu s’est rendu en Syrie ? C’est pour battre le rappel des troupes Syriennes dans la guerre menée par Manu et l’UE au Sahel.
En effet, beaucoup de Djihadistes sahéliens commencent à déposer les armes et rentrer dans les rangs faute de promesses non tenues, de blessés de guerre et d’assassinats.
Toutefois, l’hiver noir dont parle le président IB ne fait que commencer. Alors préparons davantage et ne nous réjouissons pas trop vite car la guerre de haute intensité ne fait que commencer.
A bon entendeur, salut.
A suivre
Arrêtez de nous soûler avec vos élections s comme ci cest élections qui vo t emmener la paix