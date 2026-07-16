Burkina Faso : l'Union africaine exhorte à la tenue d'élections après la Transition

L’Union africaine réclame l’ouverture de l’espace politique et l’organisation d’élections au Burkina Faso à l’issue de la période de transition. La demande a été formulée ce 16 juillet lors d’un point de presse tenu à Ouagadougou par Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’organisation continentale, au terme d’entretiens avec les autorités burkinabè.

Le pays est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir le 30 septembre 2022 et investi président de la Transition le 21 octobre suivant. La transition, initialement prévue pour s’achever par un scrutin, a depuis été prolongée jusqu’en 2029 par une nouvelle charte, tandis que les partis politiques ont été dissous en février dernier. C’est dans ce cadre que la délégation de l’Union africaine s’est rendue dans la capitale burkinabè.

Un partenariat suspendu mais maintenu

Le Burkina Faso reste écarté des réunions politiques de l’Union africaine depuis 2022. Face à la presse, Mahmoud Ali Youssouf a déclaré que la posture de la Commission est de « ne pas rompre un dialogue » avec Ouagadougou. Il a rappelé que le pays figure parmi les membres fondateurs de l’ancienne Organisation de l’unité africaine, créée en 1963. Le président de la Commission a précisé avoir rencontré successivement le président Ibrahim Traoré, le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, avant de qualifier ces échanges de « jours d’entretien, de prise de contact et de dialogue » autour du partenariat entre les deux parties.

Des conditions liées à la charte de mars 2026

La Commission de l’Union africaine dit avoir pris acte de l’adoption, en mars 2026, d’une nouvelle charte par les autorités burkinabè. Elle demande toutefois que les engagements pris par le pays dans le cadre de la charte africaine sur la démocratie et les élections soient respectés. Selon Mahmoud Ali Youssouf, le processus politique conduit par Ouagadougou « doit irrémédiablement mener » à la réinstallation des partis et à l’organisation de scrutins une fois ce processus achevé. Le responsable a également appelé à un rapprochement entre le Burkina Faso et la CEDEAO, ainsi qu’à la relance d’un mécanisme de coopération sécuritaire transfrontalière entre les pays de la région.

Solidarité affichée après l’attaque de Titao

Le président de la Commission a présenté ses condoléances aux familles des victimes d’une attaque récente attribuée à l’État islamique au Sahel dans la localité de Titao, dans le nord du pays. Il a assuré que la lutte contre le terrorisme menée par les autorités burkinabè bénéficie du soutien de l’organisation panafricaine, tout en assurant que le pays « n’est pas seul » face à cette menace.

La visite intervient alors que le Burkina Faso a quitté la CEDEAO en 2024 pour former l’Alliance des États du Sahel aux côtés du Mali et du Niger. Aucune date n’a été communiquée à l’issue de cette rencontre concernant un éventuel calendrier électoral.