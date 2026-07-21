Classement FIFA : le Maroc reste leader africain, le Sénégal perd 3 places après le Mondial 2026

Le Maroc conserve sa place de première nation africaine au classement FIFA publié le 20 juillet, tandis que le Sénégal recule de trois rangs et sort du top 15 mondial. Les Lions de l’Atlas s’installent à la 6ᵉ place mondiale, leur meilleur rang depuis la création de ce classement en 1993, pendant que les Lions de la Teranga chutent à la 18ᵉ position.

Cette progression marocaine récompense le parcours des Lions de l’Atlas jusqu’aux quarts de finale du Mondial 2026, où ils se sont inclinés face à la France après avoir sorti les Pays-Bas aux tirs au but en seizièmes. Le Maroc totalise désormais 1803,99 points, soit un gain de 48,89 points par rapport à l’édition de juin, et talonne le Brésil, 5ᵉ, à moins d’un point d’écart.

Un Mondial 2026 à deux vitesses pour l’Afrique

Dix nations africaines avaient disputé cette édition élargie à 48 équipes, dont neuf s’étaient hissées en seizièmes de finale, un taux de qualification inédit sur le continent. Seule la Tunisie n’avait pas franchi le premier tour. Le Cap-Vert, présent pour la première fois, avait créé la surprise en terminant devant l’Uruguay, porté notamment par les prestations remarquées de son gardien Vozinha face à l’Espagne. Le Sénégal, de son côté, s’était montré la sélection africaine la plus prolifique de la phase de groupes avec huit buts inscrits, avant de chuter en seizièmes de finale. Malgré ce parcours collectif solide, aucune équipe du continent n’avait atteint les demi-finales, un plafond qui pèse désormais dans le nouveau classement.

Le Sénégal sort du top 15 mondial

Conséquence directe de cette élimination précoce, le Sénégal recule de la 15ᵉ à la 18ᵉ place mondiale, avec 1653,43 points. Ce repli s’explique par un bilan mitigé en Amérique du Nord : trois défaites, contre la France puis à deux reprises contre la Belgique, dont une en phase à élimination directe, pour une seule victoire, obtenue 5-0 face à l’Irak. Les Lions de la Teranga conservent malgré tout leur statut de deuxième nation africaine, largement devant leurs poursuivants continentaux.

Derrière ce duo de tête, l’Égypte réalise la plus forte progression du classement arabe, gagnant cinq places pour s’installer au 24ᵉ rang mondial, après avoir atteint les huitièmes de finale avant une élimination controversée face à l’Argentine, sur le score de 3-2. La Tunisie, elle, dévisse de douze places. Un chiffre à retenir : le record africain au classement FIFA reste détenu par le Nigeria, qui avait atteint la 5ᵉ place mondiale en 1994. Le Maroc n’en est désormais plus qu’à une marche.

Prochaines échéances pour le continent

Le football africain enchaîne rapidement avec les qualifications de la CAN 2027, coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 a eu lieu le 19 mai au Caire. Les 48 sélections engagées ont été réparties en douze groupes de quatre, le Maroc, l’Égypte, la Côte d’Ivoire et le Sénégal figurant dans des poules distinctes. Les Lions de l’Atlas, champions en titre, hériteront du Gabon, du Niger et du Lesotho dans le groupe A, tandis que les Pharaons affronteront l’Angola, le Malawi et le Soudan du Sud dans le groupe B.

Les qualifications débuteront le 21 septembre 2026 et se joueront sur trois fenêtres internationales, jusqu’au 30 mars 2027, avant la phase finale programmée du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, une première pour une CAN coorganisée par trois pays. Sur le plan interclubs, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération de la CAF reprendront dès septembre 2026, avec des finales programmées entre le 9 et le 31 mai 2027. Autant de rendez-vous qui pourraient redistribuer les positions de ce classement FIFA d’ici la fin de l’année.

Le top 10 africain au 20 juillet 2026