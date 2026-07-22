Galaxy Unpacked : Samsung dévoile sa plus grande vague de nouveautés en sept ans

Samsung a présenté trois nouveaux smartphones pliants et deux montres connectées ce mercredi à Londres, lors de sa conférence Galaxy Unpacked de juillet 2026. L’événement s’est tenu à Old Billingsgate, un lieu que la marque n’avait plus utilisé pour un lancement majeur au Royaume-Uni depuis le dévoilement du Galaxy S3 en 2012.

Deux formats de pliables coexistent pour la première fois

Le constructeur coréen commercialise désormais deux modèles de Fold distincts et disponibles simultanément. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra, facturé à partir de 2 100 dollars, adopte un nouveau revêtement baptisé Flex Titanium, conçu pour atténuer la pliure centrale de l’écran. L’appareil embarque un capteur photo principal de 200 mégapixels ouvrant à f/1.7, complété par un module ultra grand-angle de 50 mégapixels et une batterie de 5 000 mAh intégrant du silicium-carbone.

À ses côtés, le Galaxy Z Fold 8, vendu dès 1 900 dollars, mise sur un format plus large et plus court, présenté comme le modèle le plus léger de toute la gamme Fold. Sa batterie de 4 800 mAh promet jusqu’à 26 heures de lecture vidéo. Les deux téléphones tournent sur la même puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec des versions montant jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Le Galaxy Z Flip 8 complète la gamme, avec une configuration photo proche de celle de son prédécesseur mais une nouvelle fonction vidéo nommée Horizon Lock.

Les montres connectées misent sur un nouveau processeur

Qualcomm fournit pour la première fois une puce dédiée aux montres Samsung, le Snapdragon Wear Elite, gravée en 3 nanomètres. Le Galaxy Watch Ultra 2, proposé à 699 dollars en 47mm, embarque un écran capable d’atteindre 5 000 nits de luminosité et une batterie de 800 mAh. Le modèle est annoncé avec un suivi automatique dédié au trail et à la plongée.

Le Galaxy Watch 9, décliné en 40mm et 44mm, conserve un écran Super AMOLED plafonnant à 3 000 nits. Samsung y ajoute une fonction baptisée Vitals, censée surveiller les constantes de l’utilisateur et prévenir tôt d’éventuels problèmes de santé, selon les éléments communiqués lors de la présentation.

Une paire de lunettes connectées sans date de sortie précise

Un dirigeant de la division mobile de Samsung a présenté une paire de lunettes intelligentes développée avec les marques Warby Parker et Gentle Monster, en résumant l’ambition du projet en ces termes : comment notre technologie peut-elle vous aider concrètement. Aucun prix n’a été communiqué et la commercialisation resterait prévue plus tard dans l’année, sans date arrêtée.

Les précommandes de l’ensemble des appareils annoncés ont ouvert à l’issue de la conférence. La disponibilité en magasin est fixée au 7 août 2026. À titre de comparaison, le premier Galaxy Fold, lancé en 2019, affichait un prix de départ de 1 980 dollars pour une autonomie et un format bien plus limités que ceux annoncés cette semaine.