Galaxy Watch 9 et Ultra 2 : puce Snapdragon, batterie renforcée et suivi cardiovasculaire

Samsung a officialisé ce mercredi à Londres l’abandon de ses propres puces Exynos au profit de processeurs Qualcomm sur ses montres connectées haut de gamme. Le Galaxy Watch Ultra 2 devient ainsi le premier modèle de la marque équipé du Snapdragon Wear Elite, gravé en 3 nanomètres, associé à 2 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Une batterie en forte hausse sur le modèle Ultra

Le Galaxy Watch Ultra 2 embarque une batterie de 800 mAh, contre 590 mAh sur la génération précédente, soit une progression de 35%. L’écran passe à 5 000 nits de luminosité maximale, un niveau jamais atteint sur une montre connectée selon le constructeur. Le boîtier conserve sa forme carrée aux angles arrondis en titane, avec trois boutons latéraux dont une couronne rotative, mais gagne en finesse par rapport au modèle sorti en 2024. Le verre saphir, la certification militaire MIL-STD-810H et l’étanchéité IP69K sont reconduits. Côté connectivité, l’appareil embarque le Bluetooth 6.0, le Wi-Fi 6 et l’ultra large bande, avec un GPS double fréquence permettant la navigation hors ligne. Deux coloris sont proposés, argent et gris titane. Le prix grimpe à 700 dollars, soit 50 dollars de plus que le lancement du premier Ultra.

Le Galaxy Watch 9 conserve un format quasi identique à celui du Watch 8, décliné en 40mm avec un écran de 1,34 pouce et 44mm avec un écran de 1,47 pouce, tous deux plafonnant à 3 000 nits de luminosité. La batterie grimpe à 390 mAh sur le modèle 40mm et 445 mAh sur le 44mm, une hausse jugée marginale par rapport à la génération précédente. Trois teintes sont disponibles : crème, argent et graphite. Le prix démarre à 380 dollars pour la version Bluetooth 40mm et 430 dollars pour la version compatible réseau mobile, soit une augmentation de 30 dollars sur chaque modèle. Les deux montres tournent sous Wear OS 7 avec la surcouche One UI 9 Watch.

Un nouvel indicateur cardiovasculaire déployé sur les deux modèles

Samsung introduit une fonction baptisée Blood Pressure Trend, qui vient remplacer Vascular Load, un indicateur nocturne retiré des montres plus anciennes fin juillet. Les utilisateurs équipés des précédents modèles devront exporter leurs données avant la bascule vers la nouvelle version du logiciel Samsung Health, sous peine de les perdre définitivement.

Le Watch 9 introduit également un Heart Health Score, qui agrège niveau d’activité, sommeil, composition corporelle et tendances de stress en une note unique représentant l’état cardiovasculaire de l’utilisateur. Cette évaluation s’appuie sur une référence personnalisée construite à partir de cinq métriques : fréquence cardiaque, variabilité cardiaque, fréquence respiratoire, température cutanée et saturation en oxygène. Un Fitness Index croise la composition corporelle et l’historique d’entraînement pour juger si le volume d’exercice actuel reste adapté à l’utilisateur, tandis qu’une fonction Daily Cardio Load évalue, après une séance intensive, le temps de récupération nécessaire.

Des fonctions de suivi nutritionnel renforcées, sans glycémie

L’Antioxidant Index, déjà présent sur les précédentes générations, gagne des graphiques de tendance et un historique quotidien pour affiner le suivi de l’alimentation. L’AGEs Index, qui mesure les produits de glycation avancée liés au vieillissement cellulaire, fonctionne désormais automatiquement pendant la nuit, sans intervention de l’utilisateur. L’Ultra 2 embarque par ailleurs un capteur d’impédance bioélectrique pour la composition corporelle, en complément de l’accéléromètre, du baromètre, du compas et du capteur de fréquence cardiaque déjà présents sur le modèle précédent. La mesure du glucose sans piqûre, régulièrement évoquée par la presse spécialisée, reste absente de cette génération : aucune autorisation réglementaire n’a été délivrée à ce jour pour ce type de capteur sur une montre connectée.

Un responsable de la division santé connectée de Samsung a décrit l’objectif des nouvelles montres comme un suivi continu, du réveil jusqu’à la fin de la récupération après l’effort. De nouvelles gammes de bracelets, nommées Marine, PeakForm et Trail, sont vendues séparément pour accompagner ces usages sportifs.

Les précommandes des deux montres ont débuté à l’issue de la présentation, avec une disponibilité en magasin fixée au 7 août. À titre de comparaison, la première Galaxy Watch, lancée en 2018, ne proposait ni suivi de la tension artérielle ni indicateur de glycation cellulaire, des fonctions restées longtemps l’apanage des dispositifs médicaux spécialisés.