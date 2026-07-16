Michelle Obama traitée d'homme : JD Vance surpris par l'ampleur de la polémique

JD Vance a affirmé cette semaine avoir été étonné par l’importance prise dans les médias américains par une polémique née après des propos visant Michelle Obama lors d’un événement de l’UFC organisé à la Maison Blanche en juin 2026. Invité du dernier épisode du podcast de Joe Rogan, le vice-président américain a estimé que la réaction suscitée par cette séquence avait été « totalement disproportionnée ».

Au cours de l’entretien, JD Vance a expliqué que son équipe de communication l’avait prévenu que cette affaire risquait d’être évoquée lors de sa participation à l’émission « The View ». Selon lui, il ne s’attendait pas à ce que les déclarations du combattant de MMA Josh Hokit deviennent un sujet de débat à l’échelle nationale.

JD Vance revient sur la controverse

Face à Joe Rogan, le vice-président a indiqué que les personnalités publiques étaient régulièrement confrontées à des déclarations provocatrices. Il a raconté avoir eu du mal à comprendre pourquoi cette séquence occupait une place aussi importante dans l’actualité, affirmant être « toujours surpris » par certaines réactions médiatiques.

JD Vance a aussi estimé que, dans le contexte politique américain, de nombreuses déclarations controversées étaient prononcées chaque jour sans provoquer une telle couverture. Selon ses propos, l’attention accordée à cet épisode lui paraît excessive au regard d’autres sujets qu’il considère plus importants.

Joe Rogan reconnaît le caractère sensible des propos

Au cours du podcast, Joe Rogan a toutefois reconnu que les critiques pouvaient s’expliquer par le lieu où les propos avaient été tenus. L’animateur a déclaré qu’il ne s’agissait « pas de la meilleure chose à dire à la Maison-Blanche », tout en estimant que Josh Hokit cultivait un personnage provocateur dans le cadre de ses apparitions publiques.

La polémique remonte à un événement de l’UFC organisé à la Maison Blanche en juin 2026, durant lequel Josh Hokit avait tenu des propos visant l’ancienne Première dame Michelle Obama. Ces déclarations avaient rapidement suscité des réactions sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias américains.

Une nouvelle séquence politique très suivie

L’interview de JD Vance intervient dans un contexte où les interventions du vice-président sur les grands podcasts attirent une forte audience. « The Joe Rogan Experience » figure parmi les émissions les plus écoutées au monde, avec des millions d’écoutes par épisode selon les plateformes de diffusion.

La controverse intervient aussi alors que la Maison Blanche accueille davantage d’événements sportifs depuis le retour de Donald Trump à la présidence. Plusieurs de ces rendez-vous ont déjà donné lieu à des débats politiques ou médiatiques, les déclarations des invités dépassant parfois largement le cadre sportif.