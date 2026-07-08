Mondial 2026: le président iranien accuse les USA de tricherie

La tension diplomatique s’invite une nouvelle fois dans la Coupe du monde 2026. Le président Masoud Pezeshkian a accusé mercredi les États-Unis, coorganisateurs du tournoi, d’avoir adopté des méthodes comparables à celles qu’il reproche à Washington sur la scène internationale. Le président Masoud Pezeshkian a accusé mercredi les États-Unis, pays hôte du tournoi, de tricherie et de manipulation dans la gestion de la compétition. Le chef de l’État iranien a formulé ces accusations dans un message publié sur le réseau social X.

Le président iranien a directement visé le rôle des États-Unis dans l’organisation du Mondial, estimant que leur comportement relevait d’une stratégie de pression et d’intimidation. « La conduite du gouvernement américain en tant qu’hôte de la Coupe du monde suit sa politique étrangère familière : contourner les règles, intimider les rivaux, créer des obstacles et tricher. C’est leur manuel MAGA. L’Iran rejette de tels jeux. Nous défendons fermement nos droits », a-t-il déclaré.

Téhéran dénonce la gestion américaine du tournoi

Dans son message, Masoud Pezeshkian établit un parallèle entre les controverses ayant marqué la phase à élimination directe de la compétition et la politique étrangère des États-Unis. Sans détailler les incidents auxquels il fait référence, il accuse les autorités américaines de reproduire, dans le cadre sportif, des pratiques qu’il juge habituelles dans leurs relations internationales.

Cette sortie intervient alors que les tensions politiques entre Téhéran et Washington continuent d’alimenter les échanges diplomatiques. La Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, est devenue ces dernières semaines le théâtre de plusieurs polémiques impliquant des responsables politiques des deux pays.

Des tensions déjà apparues après l’élimination de l’Iran

Ces nouvelles accusations font suite à un précédent survenu le 30 juin. La Fédération iranienne de football avait alors dénoncé des « mensonges » et des « mauvais traitements » après les déclarations d’un responsable américain qui s’était publiquement félicité de l’élimination de la sélection iranienne lors du Mondial.

Cet épisode avait déjà provoqué une vive réaction des autorités sportives iraniennes, qui avaient dénoncé des propos incompatibles avec l’esprit de la compétition. La déclaration du président Masoud Pezeshian marque une nouvelle étape dans cette escalade verbale entre les deux pays autour du tournoi.

Le Mondial sous l’effet des tensions géopolitiques

Au-delà de l’aspect sportif, cette polémique illustre la place prise par les enjeux diplomatiques dans une compétition organisée pour la première fois par trois pays d’Amérique du Nord. Les États-Unis accueillent la majorité des rencontres, dont les phases finales, ce qui renforce leur visibilité tout au long du tournoi.

Aucune réaction officielle des autorités américaines ou de la FIFA n’avait été rendue publique au moment de la déclaration du président iranien. Le tournoi se poursuit néanmoins avec les quarts de finale, tandis que les organisateurs restent confrontés à une succession de controverses dépassant le seul cadre sportif.