BAC 2026 au Bénin : voici les étapes avant la publication des résultats à 18 h

Le compte à rebours touche à sa fin pour des milliers de candidats. Les résultats du BAC 2026 au Bénin seront connus ce mercredi 8 juillet 2026, au terme d’un processus de vérification strict piloté par l’Office du Baccalauréat.

Un dispositif de contrôle déployé dès l’aube

Le protocole démarre à 7 heures du matin. Dans les dix centres de correction répartis sur le territoire national, les jurys se mettent au travail pour examiner chaque copie. Cette phase implique une double vérification : les notes inscrites sur les copies doivent correspondre à celles enregistrées dans le système informatique, tandis que les coefficients et les moyennes finales font l’objet d’un contrôle minutieux. Cette étape technique conditionne la fiabilité de l’ensemble du processus, avant même que les résultats ne soient rendus publics.

Une fois leurs travaux achevés, les jurys transmettent leurs conclusions à l’Office du Baccalauréat. L’anonymat des candidats, préservé jusque-là pour garantir l’impartialité des corrections, est alors levé. Chaque jury peut ainsi procéder à la proclamation de ses propres résultats, centre par centre.

Une centralisation avant la diffusion publique

L’étape suivante revient à l’Office du Baccalauréat, chargé de rassembler et de consolider l’ensemble des données transmises par les différents jurys. C’est seulement à l’issue de cette compilation que la publication officielle intervient, via la plateforme eresultats.bj.

Le point d’orgue de la journée se situe en fin d’après-midi. Vers 18 heures, le directeur de l’Office du Baccalauréat doit tenir une conférence de presse pour présenter le bilan statistique de la session, incluant le taux de réussite global et sa répartition par série. Les candidats ne pourront consulter leurs résultats individuels qu’à partir de cette même heure, l’accès à la plateforme n’étant activé qu’une fois le bilan officialisé. « Nous invitons donc l’ensemble des candidats à faire preuve de patience et à se référer exclusivement aux canaux officiels de communication », a fait savoir l’Office du Baccalauréat.

Cette échéance du 8 juillet correspond à la première délibération nationale, celle qui détermine l’admissibilité des candidats. Elle intervient après des épreuves écrites organisées du 15 au 19 juin dernier, auxquelles 77 101 candidats avaient pris part dans 140 centres de composition à travers le pays. Les copies, elles, avaient été corrigées entre le 29 juin et le 4 juillet, avant cette phase finale de délibération et de contrôle des notes.

La délibération finale à la mi-juillet

L’Office du Baccalauréat a fixé la troisième et dernière délibération, celle qui livrera les résultats définitifs de la session, à la mi-juillet. Les candidats reçus pourront ensuite retirer leurs relevés de notes les 20 et 21 juillet, dernière étape administrative avant l’entrée dans l’enseignement supérieur ou la formation professionnelle.