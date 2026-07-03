Mondial 2026 : Messi buteur, le Cap-Vert égalise, suspense total en 16e de finale

Un but de Lionel Messi ne suffit plus à garantir la victoire de l’Argentine. Le champion du monde en titre affronte le Cap-Vert ce vendredi 3 juillet au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en 16e de finale de la Coupe du monde 2026, et se retrouve accroché à 1-1 après l’égalisation de Deroy Duarte à la 59e minute.

Messi ouvre le score, le Cap-Vert répond

L’octuple Ballon d’or a débloqué la rencontre à la 29e minute, portant son total à dix-neuf buts en Coupe du monde, un record de la compétition. L’avantage argentin n’aura tenu qu’une demi-heure. Trente minutes plus tard, Duarte a profité d’une ouverture pour tromper Emiliano Martinez et remettre les deux équipes à égalité. Les Argentins dominent la possession du ballon, à 64% contre 36%, et comptent cinq tirs cadrés contre deux pour leurs adversaires. Le sélectionneur Lionel Scaloni a fait entrer deux remplaçants dès la 63e minute pour tenter de reprendre l’avantage.

Le gardien capverdien Vozinha, 40 ans et 96 sélections, a déjà réalisé trois arrêts sur des tentatives argentines. Sa performance rappelle celle qu’il avait livrée face à l’Espagne lors de la phase de groupes, où il avait été désigné homme du match.

Un parcours capverdien déjà inédit

Avant même ce match, le Cap-Vert avait accompli une performance rare : terminer deuxième d’un groupe H disputé face à l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite, sans remporter la moindre rencontre. Trois nuls (0-0, 2-2, 0-0) ont suffi à qualifier les Requins Bleus pour les huitièmes de finale. L’archipel d’environ 525 000 habitants devient ainsi le plus petit pays par population à atteindre une phase à élimination directe d’un Mondial masculin. Le sélectionneur Pedro Brito avait déjà obtenu un résultat marquant contre l’Espagne à Atlanta, où son équipe avait tenu 0-0 devant la Roja.

L’Argentine avait terminé en tête du groupe J avec trois victoires nettes : 3-0 contre l’Algérie, 2-0 contre l’Autriche et 3-1 contre la Jordanie, sans encaisser plus d’un but par match. Cette rencontre constitue la toute première confrontation officielle entre les deux sélections, en match comme en amical.

Une équation encore ouverte

À ce stade de la partie, aucune décision n’est acquise. L’Argentine reste favorite au regard de son volume de jeu, avec huit fautes commises contre quatre côté capverdien et une domination territoriale constante depuis le coup d’envoi. Le Cap-Vert a démontré tout au long du tournoi sa capacité à résister aux formations mieux classées, notamment grâce à des approches tactiques variables selon l’adversaire.

Si le score de parité devait se maintenir à l’issue du temps réglementaire, la rencontre basculerait en prolongation, un scénario que l’Argentine connaît bien : la sélection sud-américaine a disputé onze matchs de Coupe du monde ayant nécessité des prolongations, un record absolu dans l’histoire de la compétition. Le vainqueur de cette confrontation affrontera l’équipe issue du match opposant la France et le Paraguay, prévu le même jour, en quart de finale du tournoi.