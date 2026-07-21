Monnaie unique : la CEDEAO entame l'enregistrement de la marque « ECO »

La procédure d’enregistrement de la marque ECO a été lancée auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle. La décision a été actée le 19 juillet 2026 à Freetown, en Sierra Leone, lors de la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO.

Une démarche confiée à la Commission

Selon les conclusions du sommet, la Commission de la Communauté a reçu instruction de déposer cette dénomination auprès des organismes régionaux et internationaux compétents en matière de propriété intellectuelle, au-delà du seul cadre de l’OAPI. Cette formalité concerne le nom retenu pour la future monnaie commune ouest-africaine, dont le lancement resterait fixé à 2027.

La Guinée rejoint la Task Force présidentielle

Le sommet a par ailleurs validé l’entrée de la Guinée dans la Task Force présidentielle chargée du dossier monétaire. Les dirigeants réunis à Freetown ont demandé à la Commission d’organiser une rencontre de cette instance avant le sommet ordinaire prévu en décembre 2026, en coordination avec le président ivoirien, seul chef d’État encore actif au sein de cette task force. Les chefs d’État ont pris note avec satisfaction de la candidature guinéenne, selon le texte adopté à l’issue de la session.

La Conférence a également salué les échanges en cours entre la Commission et les gouverneurs des banques centrales des pays membres, censés aboutir à un accord sur les points encore non tranchés avant l’introduction de l’ECO.

Un projet lancé il y a près de deux décennies

Le nom « Eco » avait été officiellement adopté par les dirigeants ouest-africains en 2019, pour une monnaie dont la mise en circulation était alors espérée dès 2020. Ce calendrier initial n’a jamais été tenu : la date a ensuite glissé vers 2025, puis vers 2027, au fil des reports successifs liés au non-respect des critères macroéconomiques par la majorité des États concernés.

Le chantier remonte en réalité plus loin encore. La Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest, censée fusionner avec l’UEMOA pour donner naissance à une monnaie commune, visait déjà une échéance en 2009, repoussée à 2015, puis à 2020 — sans qu’aucune de ces dates n’aboutisse à une intégration effective entre les pays concernés.

Un consensus encore fragile entre les membres

L’enregistrement de la marque ECO intervient alors que la physionomie du futur lancement reste incertaine. Une réunion des gouverneurs des banques centrales tenue à Monrovia, au Liberia, en février 2026, avait évoqué la possibilité d’une première phase limitée à six pays — Liberia, Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Guinée et Gambie — sans les huit membres de l’UEMOA, sous réserve du respect des critères de convergence économique fixés par la Communauté.

Le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO complique également les équilibres du projet, ces trois pays figurant parmi les économies les mieux alignées sur les critères de convergence au sein de l’ancienne zone franc CFA ouest-africaine. La prochaine étape attendue est la tenue de la réunion de la Task Force présidentielle, dont la date précise reste à confirmer par la Commission de la CEDEAO avant le sommet de décembre 2026.