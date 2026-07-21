CEDEAO : les Béninois Bako Arifari et Désiré Henri Aïhou nommés à des postes stratégiques

Le Bénin comptera deux représentants dans les fonctions statutaires de la CEDEAO pour le mandat 2026-2030. Nassirou Bako-Arifari a été désigné commissaire chargé du Développement humain et des Affaires sociales, tandis que Désiré Henri Aïhou siégera comme juge à la Cour de justice de la Communauté. Ces nominations ont été entérinées lors de la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, organisée le 19 juillet 2026 à Freetown, en Sierra Leone.

Selon les décisions adoptées par les dirigeants de l’organisation régionale, ces désignations découlent du renouvellement des fonctions statutaires des institutions de la CEDEAO pour la période 2026-2030. Les recommandations avaient auparavant été examinées par la 96e session ordinaire du Conseil des ministres.

Nassirou Bako-Arifari à la Commission de la CEDEAO

Ancien ministre béninois des Affaires étrangères et universitaire, Nassirou Bako-Arifari prend la tête du département du Développement humain et des Affaires sociales au sein de la Commission de la CEDEAO. Pour ce mandat, ce portefeuille revenait au Bénin conformément à la répartition des responsabilités entre les États membres.

D’après les informations publiées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, ce département pilote les politiques régionales liées à l’éducation, à la science, à la culture, au genre et à l’inclusion sociale. L’institution indique que son rôle est de « bâtir une CEDEAO des peuples » à travers des actions destinées à améliorer les conditions de vie des populations de la sous-région.

Le commissariat supervise également les initiatives visant l’harmonisation des systèmes éducatifs, le développement de la recherche scientifique, les échanges culturels ainsi que les politiques de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et de protection des personnes vulnérables.

Désiré Henri Aïhou rejoint la Cour de justice

Le second responsable béninois retenu pour ce mandat est Désiré Henri Aïhou, nommé juge à la Cour de justice de la CEDEAO. Sa désignation figure parmi les recommandations approuvées par les chefs d’État concernant la composition des institutions communautaires pour les quatre prochaines années.

Magistrat de carrière, Désiré Henri Aïhou occupait depuis juin 2024 la présidence de la Chambre du contrôle des comptes des entreprises publiques au sein du Conseil supérieur des comptes. À la Cour de justice de la CEDEAO, il représentera le Bénin dans l’instance chargée d’interpréter le droit communautaire et de veiller à son application par les États membres et les institutions de l’organisation. Les nominations de Nassirou Bako-Arifari et de Désiré Henri Aïhou renforcent ainsi la présence béninoise au sein des principaux organes de la CEDEAO.