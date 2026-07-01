Nigeria : l'ex-ministre Uche Nnaji arrêté pour une affaire de faux diplômes

Un revirement judiciaire clôt des semaines de cavale administrative pour l’ancien chef d’un ministère technologique nigérian. Uche Nnaji, ex-ministre de la Science et de la Technologie du Nigeria, a été arrêté ce mercredi alors qu’il tentait d’embarquer sur un vol charter à destination d’Abuja, selon des sources aéroportuaires citées par Premium Times. L’opération intervient dans le cadre d’une enquête de l’Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission (ICPC) sur des soupçons de falsification de diplômes universitaires.

Une traque judiciaire entamée depuis plusieurs mois

L’ICPC surveillait Nnaji depuis sa démission du gouvernement l’an dernier, après la révélation d’irrégularités portant sur ses certificats académiques. Selon les éléments transmis à la justice, l’ancien ministre aurait présenté un diplôme que l’Université du Nigeria n’aurait jamais délivré — un point qu’il aurait lui-même fini par reconnaître, corroborant ainsi les conclusions de l’enquête journalistique initiale. Les documents contestés, dont un certificat NYSC également mis en cause, auraient été transmis à la présidence, au Sénat et aux services de sécurité lors de son processus de confirmation ministérielle en 2023.

Face aux convocations répétées de la commission anticorruption restées sans réponse, une Haute Cour fédérale d’Abuja a autorisé mi-juin l’ICPC à procéder à son arrestation. La juridiction a également habilité la commission à le déclarer recherché via la presse nationale et les réseaux sociaux, une mesure rare qui traduit l’ampleur du blocage procédural. Nnaji avait de son côté contesté la validité de cette décision, la qualifiant de « procès médiatique« , avant de déposer un recours devant la Cour d’appel d’Abuja le 18 juin.

Des versions divergentes sur le lieu exact de l’interpellation

Les circonstances précises de l’arrestation restent floues. Plusieurs titres nigérians, dont Daily Post et AllAfrica, situent l’interpellation à l’aéroport international Akanu Ibiam d’Enugu, où l’ex-ministre s’apprêtait à monter à bord de son vol charter. D’autres sources, dont Vanguard, indiquent qu’il aurait plutôt été appréhendé à son arrivée à l’aéroport international Nnamdi Azikiwe d’Abuja, après un trajet depuis Enugu. Cette dernière version serait la plus probable, la trajectoire du vol charter reliant les deux villes prêtant à confusion sur le point exact de l’interpellation.

L’ICPC n’avait, au moment de la rédaction, publié aucun communiqué officiel confirmant l’opération. L’entourage juridique de Nnaji n’avait pas non plus réagi publiquement aux informations circulant dans la presse locale.

Vers une remise formelle à la commission anticorruption

Selon les sources aéroportuaires citées par Premium Times, l’ancien ministre devrait être remis à l’ICPC pour interrogatoire dans les prochaines heures. Cette étape marquerait le premier contact direct entre Nnaji et les enquêteurs depuis le début de la procédure, après des mois d’esquive des convocations. L’issue de son recours devant la Cour d’appel, toujours pendant, pourrait par ailleurs influer sur la suite de la procédure judiciaire engagée contre lui.