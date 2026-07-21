Tribune libre : Joseph Djogbénou ou le style comme méthode politique

La politique contemporaine est prisonnière d’une illusion : celle de croire que l’image suffit à fonder le leadership. Jamais les responsables publics n’ont autant communiqué, jamais ils n’ont autant investi dans leur visibilité. Pourtant, jamais non plus la confiance des citoyens n’a semblé aussi fragile. C’est sans doute parce que l’image, aussi puissante soit-elle, demeure une réalité éphémère. Elle séduit, mais elle ne dure pas.

J’écrivais déjà, dans Marketing politique et manipulation en période électorale (2011), que l’image politique est un construit, toujours tributaire des perceptions et des circonstances. Quinze années plus tard, cette conviction n’a fait que se renforcer. L’image accompagne l’action ; elle ne la remplace pas. Ce qui résiste au temps n’est pas l’image, mais le style.

Le style politique n’est ni une posture ni une esthétique. Il est une méthode. Il est cette cohérence qui relie une pensée, une manière de décider et une façon d’agir. Il suppose de comprendre avant d’entreprendre, d’organiser avant de transformer, de durer plutôt que de simplement apparaître. C’est cette grille de lecture qui permet de saisir la profondeur du parcours actuel de Joseph Fifamin Djogbénou.

La singularité de son itinéraire ne réside pas uniquement dans les responsabilités qu’il exerce. Elle tient davantage à la manière dont des univers souvent séparés se rencontrent chez lui : l’université, le droit, la vie institutionnelle et l’organisation politique. Cette convergence donne à son action une cohérence particulière.

Professeur titulaire de droit, il continue d’enseigner et d’encadrer des travaux de recherche malgré l’intensité de ses responsabilités publiques. Ce choix est loin d’être anodin. Il traduit une conviction : la décision politique gagne en qualité lorsqu’elle demeure en dialogue permanent avec la connaissance. Aristote appelait phronesis cette intelligence pratique qui permet d’agir avec justesse dans des situations complexes. La politique n’est pas seulement affaire de volonté ; elle est d’abord affaire de discernement.

Cette culture de la réflexion irrigue pleinement sa pratique institutionnelle. À la présidence de l’Assemblée nationale, son action traduit une volonté claire de replacer la règle au cœur du fonctionnement parlementaire. La ponctualité est devenue une exigence. L’assiduité aux travaux des commissions, aux séances plénières et aux séminaires de formation est encouragée. L’institution réhabilite ainsi une idée simple : la qualité de la loi dépend aussi de la discipline de ceux qui la fabriquent.

Dès lors, la gouvernance de l’institution parlementaire change de paradigme. Loin des artifices de la communication d’affichage, le style de Joseph Djogbénou s’impose par sa rationalité et sa rigueur méthodique. Djogbénou ne se contente pas de présider ; il se positionne en véritable locomotive institutionnelle. Par son rythme de travail et sa maîtrise des textes, il imprime une cadence inédite et un cap précis à la machine législative, entraînant l’ensemble vers un impératif de performance. Ce style, qui refuse l’urgence pour privilégier la structure, redéfinit profondément l’efficacité politique.

La même logique prévaut dans la gestion administrative. Là où les changements de gouvernance conduisent parfois à des remaniements systématiques, Joseph Djogbénou a privilégié la stabilité et la rationalité, en initiant un audit organisationnel afin d’adosser les réformes à venir sur des données rigoureuses avant d’engager toute réforme d’ampleur. C’est le choix d’une administration moderne, fondée sur l’évaluation, les compétences et la continuité de l’État plutôt que sur les seules appartenances politiques. Les résultats du travail parlementaire confortent d’ailleurs cette recherche d’efficacité, traduisant une maîtrise de l’agenda législatif et le succès des travaux lors de la première session ordinaire qui vient de s’achever.

Cette même méthode irrigue son engagement partisan. À la tête de l’Union Progressiste le Renouveau, Joseph Djogbénou ne conçoit pas le parti comme un simple instrument de conquête électorale. Il s’attache à en faire une institution de formation politique, de production d’idées et de responsabilité collective.

La structuration permanente des instances de base, l’animation du territoire, les rencontres avec les maires autour d’une vision commune du développement local ainsi que les échanges réguliers avec les ministres et ministres-conseillers participent d’une même logique : transformer une organisation politique en un espace durable d’apprentissage, de discipline et de transmission. Le parti cesse alors d’être une machine de circonstance pour devenir une école de gouvernement.

La cérémonie du 18 juillet 2026 s’inscrit pleinement dans cette logique institutionnelle. En distinguant présidents d’institutions, ministres, députés, préfets, secrétaires généraux de ministères et autres hauts responsables ayant servi l’État sous la présidence de Patrice Talon, Joseph Djogbénou ne s’est pas limité à un exercice protocolaire. Il a posé un acte de transmission.

Car reconnaître le service rendu à l’État, c’est inscrire l’action publique dans une continuité qui dépasse les alternances politiques. Une démocratie solide ne vit pas seulement de ses renouvellements ; elle se nourrit également de sa mémoire institutionnelle. L’expérience des serviteurs de l’État constitue une richesse collective qu’il convient de préserver et de transmettre.

Max Weber rappelait que l’homme politique accompli conjugue l’éthique de la conviction et l’éthique de la responsabilité. Thierry Saussez a montré, pour sa part, que le style réinvente la politique lorsqu’il s’affranchit de la seule communication pour devenir une véritable modalité d’exercice du pouvoir. Ces deux perspectives se rejoignent sur un point cardinal : la valeur de l’action politique réside tout entière dans la rigueur de la méthode qui la sous-tend.

C’est précisément cette idée que s’attache à installer Joseph Djogbénou. Qu’on partage ou non ses orientations, force est de constater qu’il impose une pratique où la rationalité précède la décision, où l’organisation accompagne l’action et où la transmission du savoir demeure indissociable de l’exercice du pouvoir.

Les démocraties africaines entrent progressivement dans une nouvelle étape de leur maturation. Les citoyens n’attendent plus seulement des résultats immédiats ; ils réclament des institutions crédibles, des organisations capables de durer et des dirigeants dont l’autorité repose autant sur la compétence que sur la méthode.

Dans cette perspective, le véritable héritage d’un homme d’État ne réside ni dans la somme des fonctions exercées ni dans l’accumulation des réformes entreprises. Il réside dans les principes d’action qu’il lègue aux générations suivantes.

L’image produit de la visibilité. La méthode construit de la crédibilité. La première peut susciter l’adhésion ; la seconde forge les institutions. Et l’histoire, presque toujours, retient moins ceux qui ont occupé le devant de la scène que ceux qui ont su donner une forme durable à l’action publique.

Romain Léandre Dossou KIKI

Auteur de Image politique en Afrique francophone et de Marketing politique et manipulation en période électorale (préface de Jérôme Carlos et postface de Jean-Paul Gourevitch).