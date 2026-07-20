Bénin : Achille Chaou, proche de Boni Ouorou écope de 7 ans de prison pour escroquerie

La relaxe prononcée en première instance contre Achille Chaou a été annulée ce lundi 20 juillet 2026 par la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Selon les informations rapportées par Libre Express, l’homme d’affaires a été reconnu coupable d’escroquerie via internet et condamné à sept ans de prison ferme, assortis d’une amende de 600 millions de francs CFA.

Cette décision, rendue en dernier ressort dans le cadre de la procédure d’appel, renverse le jugement prononcé en décembre 2025 qui avait accordé au prévenu une relaxe au bénéfice du doute.

La cour infirme le jugement de première instance

La chambre des appels a réexaminé le dossier avant d’infirmer le verdict rendu par la juridiction correctionnelle. La cour a finalement déclaré Achille Chaou coupable des faits d’escroquerie via internet et a prononcé une peine de sept années d’emprisonnement ainsi qu’une sanction financière de 600 millions de francs CFA.

Les magistrats ont également ordonné la confiscation de plusieurs biens identifiés au cours de l’enquête patrimoniale. Selon la même source, le condamné dispose d’un délai de trois jours pour former un pourvoi en cassation devant la juridiction compétente.

Toujours selon Libre Express, Achille Chaou aurait été victime d’un malaise après le prononcé de la décision. Les agents de l’Agence pénitentiaire du Bénin (APB) seraient intervenus pour lui porter assistance.

Une relaxe devenue une lourde condamnation

Le dossier avait connu une première issue favorable au prévenu le 22 décembre 2025. À cette date, la chambre correctionnelle de la CRIET l’avait relaxé au bénéfice du doute, ce qui lui avait permis de retrouver la liberté après plusieurs mois de détention préventive.

Proche de Richard Boni Ouorou, lui-même détenu dans une autre affaire, Achille Chaou était poursuivi pour « escroquerie via internet » ainsi que pour de présumées « fausses attestations ». Durant toute la procédure en première instance, il avait contesté les accusations portées contre lui.

Les arguments du parquet et de la défense

Lors des audiences de première instance, le ministère public avait requis cinq ans d’emprisonnement ferme et une amende d’un million de francs CFA. Selon le parquet, les investigations avaient conduit à la découverte de documents présentés comme de faux contrats sur le matériel informatique du prévenu. Les enquêteurs avaient également évoqué des renseignements le reliant à des activités de cybercriminalité.

La défense, assurée entre autres par Me Pacôme Koundé, avait contesté la solidité du dossier. Les avocats soutenaient que les éléments techniques produits ne permettaient pas d’identifier formellement leur client et avaient demandé sa relaxe, estimant que les preuves recueillies étaient insuffisantes.