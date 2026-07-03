Une ex-enseignante condamnée à 33 ans de prison pour abus sexuels sur un élève de 13 ans au Texas

Trois décennies et plus derrière les barreaux pour avoir abusé de l’un de ses propres élèves : un jury du comté de Webb, au Texas, a condamné l’ancienne enseignante Adriana Rullan, 30 ans, à 33 ans de prison pour abus sexuels continus sur un enfant de moins de 14 ans. Le verdict est tombé mercredi devant le 341st District Court, à Laredo, à l’issue d’un procès de deux jours.

Un verdict rendu en moins de deux heures de délibération

Le jury a reconnu Rullan coupable de trois chefs d’accusation : abus sexuels continus sur un enfant de moins de 14 ans, attentat à la pudeur avec contact sexuel sur mineur, et relation inappropriée entre un éducateur et un élève. La peine la plus lourde, 33 ans, concerne le premier chef ; les deux autres, respectivement 13 et 10 ans, s’y ajoutent mais seront purgées de manière concurrente. Le bureau du procureur du comté de Webb précise que Rullan devra également s’acquitter de 20 000 dollars d’amende.

L’accusée enseignait au Gonzalez Middle School, un établissement du United Independent School District de Laredo, lorsque les faits se sont produits. La victime, âgée de 13 ans au moment des faits, était l’un de ses élèves.

Une enquête déclenchée par un signalement parental

L’affaire remonte à novembre 2023, lorsque les parents de la victime ont alerté la police du district scolaire d’une relation jugée inappropriée entre leur fils et son enseignante. Les enquêteurs ont procédé à une expertise judiciaire du téléphone portable de l’adolescent, qui a permis de retrouver des échanges électroniques documentant la relation. Ces éléments, complétés par des photographies et des enregistrements vidéo, ont constitué le socle des preuves présentées au procès. Rullan a été arrêtée en décembre 2023 puis libérée sous caution, pour un montant cumulé de 175 000 dollars, avant d’être renvoyée en détention après le verdict de culpabilité.

Lors de l’audience consacrée à la détermination de la peine, la victime a témoigné devant les jurés du coût de ces abus sur sa vie sociale et sa santé mentale. Sa mère a également pris la parole, estimant que sa condition psychologique s’était nettement dégradée depuis les faits. Elle a qualifié l’ex-enseignante de personne « manipulatrice » qui ne devrait plus jamais être en position d’approcher un enfant.

Un district déjà confronté à plusieurs affaires similaires

Rullan détenait une certification d’enseignement au Texas en anglais et en éducation spécialisée depuis 2020, et travaillait pour le district depuis l’année scolaire 2020-2021. Cette certification fait désormais l’objet d’un examen par l’Agence de l’éducation du Texas, qui pourrait la révoquer définitivement.

Le United Independent School District de Laredo a été confronté à plusieurs affaires comparables ces derniers mois. En juin, un enseignant du même district, David Martinez, a été arrêté pour le viol présumé d’une élève de 14 ans dans sa salle de classe. Le même mois, un autre enseignant, Emmanuel Palacios, a été condamné à 180 jours de détention après avoir plaidé coupable de relations sexuelles avec une élève de 15 ans du Johnson High School, remontant à 2022. La certification professionnelle d’Adriana Rullan reste, à ce stade, en cours de réexamen par les autorités éducatives texanes.