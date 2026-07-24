Bénin : Steve Wotto provoque un nouvel incident à la CRIET

Le dossier du tiktokeur Steve Wotto ne sera pas examiné avant le 5 octobre 2026. L’audience tenue le lundi 20 juillet devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s’est achevée par un nouveau renvoi, après une réaction du prévenu au moment de l’annonce du report. L’information a été rapportée par le journal Libre Express.

Selon Fraternité, l’incident est intervenu lorsque le président de la chambre correctionnelle a annoncé que l’affaire ne serait pas examinée sur le fond au cours de cette audience. Le prévenu aurait alors lancé à la Cour : « Vous avez peur de moi », avant d’ajouter : « Je suis prêt ».

Une audience interrompue par un nouvel incident

D’après les informations relayées par Libre Express, le président de céans n’a pas modifié sa décision malgré cette intervention. La juridiction a maintenu le renvoi du dossier au lundi 5 octobre 2026. Le report aurait été sollicité par l’avocat de la défense, Me Agbado, afin de permettre la poursuite de la procédure. Aucune décision sur le fond des poursuites n’a donc été rendue à ce stade.

Des poursuites portant sur plusieurs infractions

Steve Wotto est poursuivi devant la CRIET pour apologie de crimes contre la sûreté de l’État, harcèlement au moyen d’un système électronique ainsi qu’incitation à la haine et à la violence. Depuis l’ouverture de cette procédure, il conteste l’ensemble des accusations portées contre lui et a plaidé non coupable.

Lors d’une précédente audience, tenue en juin 2026, le prévenu avait reconnu être l’auteur de plusieurs déclarations visant l’ancien président Patrice Talon et le président Romuald Wadagni, tout en contestant le caractère pénal de ses propos.

Selon Libre Express, la défense avait également demandé qu’une expertise psychiatrique soit réalisée, en évoquant un possible trouble de l’état mental de son client. Steve Wotto s’était opposé à cette démarche en déclarant : « Je ne suis pas fou ». Le ministère public avait alors demandé un premier renvoi afin que cette question puisse être examinée dans le cadre de la procédure. Le dossier de Steve Wotto reviendra donc devant cette juridiction le 5 octobre 2026 pour la suite de la procédure.