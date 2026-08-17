Un mémorandum de coopération sécuritaire entre la Russie et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sera signé prochainement, a annoncé le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. L’annonce a été faite lundi 17 août à Moscou, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue ghanéen Samuel Okudzeto Ablakwa.
Une annonce faite à Moscou
Le futur texte couvrira plusieurs domaines de coopération, dont la sécurité. Lavrov a expliqué que l’initiative répond aux besoins quotidiens des populations ouest-africaines en matière de sécurité, et qu’elle vise à jeter des ponts entre la CEDEAO et l’Alliance des États du Sahel. Le ministre russe a affirmé que son pays était disposé à faciliter ce dialogue entre les deux blocs régionaux, séparés depuis le retrait officiel du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l’organisation ouest-africaine, acté en janvier 2025.
Le ministre ghanéen a confirmé l’engagement de son pays sur le dossier sécuritaire régional, évoquant la complexité de la situation au Sahel. Accra a par ailleurs accepté de coopérer avec Moscou pour appuyer les efforts sécuritaires déployés au Mali, au Burkina Faso et au Niger, a précisé le chef de la diplomatie ghanéenne. Lavrov a en outre exprimé les préoccupations de Moscou concernant l’implication de ressortissants ukrainiens dans des opérations qu’il attribue à des groupes armés agissant depuis l’étranger.
Un partenariat sécuritaire déjà scellé avec l’AES
La coopération sécuritaire entre Moscou et les trois pays de l’AES repose déjà sur un déploiement militaire concret. Environ 2 000 combattants russes, d’abord issus du groupe paramilitaire Wagner puis progressivement intégrés à l’Africa Corps, unité placée sous le commandement du général Andrey Averyanov et rattachée au ministère russe de la Défense, sont présents sur le terrain : environ 1 000 hommes au Mali, 300 au Burkina Faso et une centaine au Niger.
La Russie livre par ailleurs des armements et des équipements militaires aux trois pays, dont des véhicules blindés, des hélicoptères de combat et du matériel de défense antiaérienne. Ce soutien militaire s’accompagne d’un appui institutionnel : lors de la session de consultations tenue les 8 et 9 juillet 2026 à Niamey, la Russie a renouvelé son engagement à renforcer les capacités opérationnelles des armées nationales ainsi que celles de la Force unifiée de la Confédération (FU-AES), l’instrument militaire commun conçu par les trois pouvoirs pour mutualiser leurs moyens face aux groupes djihadistes actifs dans la région. Les deux parties avaient alors condamné conjointement les attaques ayant visé des institutions maliennes fin avril 2026, ainsi que l’agression contre la base aérienne 101 et l’aéroport de Niamey en janvier de la même année.
Des relations AES – CEDEAO toujours en rupture
Le rapprochement annoncé avec la CEDEAO intervient dans un cadre de rupture entre l’organisation ouest-africaine et ses trois anciens membres. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger avaient officialisé leur sortie de la CEDEAO en janvier 2025, après avoir dénoncé des sanctions jugées illégitimes imposées à la suite des coups d’État survenus dans les trois pays entre 2020 et 2023.
En se positionnant comme facilitatrice d’un dialogue entre la CEDEAO et l’AES, Moscou cherche à s’installer comme un interlocuteur incontournable des deux blocs simultanément. Aucune date précise de signature du mémorandum avec la CEDEAO n’a pour l’instant été communiquée par les autorités des deux parties.
13 réflexions au sujet de “Après l'AES, la Russie va signer un accord sécuritaire avec la CEDEAO”
vous n’avez RIEN compris à la guerre en Ukraine !
ABSOLUMENT RIEN
Lumumb@ck / Nigerino et d’autres vont m0urir de chagrin. Pour ces gens, le monde se divise en deux camps : ceux qui aiment l’AES et les autres forcément vendus aux c0lons. Le monde n’est pas binaire, apprenez à gérer sa complexité.
Bien dit
Non tu te trompe comme un éléphant, les Lumumb@ck et autres disent simplement que les sponsors du terrorisme ne vont pas combattre le terrorisme cest simple.
Il a dit des choses sur les sponsors du terrorisme au sahel et Mr Lavrov,.
« Il a dit des choses sur les sponsors du terrorisme au sahel »
Je suis un farouche opposant à la pseudo opération militaire spéciale ultra meurtrière qui, initialement prévue pour durer quelques jours, entrera bientôt dans sa cinquième année… Néanmoins, je pense que les ukrainiens se trompent de comb@t en aidant les suprém@cistes Ifoghas et leurs alliés du JNIM, sous prétexte de vouloir comb@ttre les russes partout sur la planète. Ils feraient mieux de concentrer leurs efforts sur la longue ligne de front de l’est et du sud.
Je suis en phase à 100 %
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(@_@)
T’est d’accord avec toi-même … c’est bien … C’est le début de la paix intérieure
« Je suis un farouche opposant à la pseudo opération militaire spéciale ultra meurtrière qui, initialement prévue pour durer quelques jours »
On s’en balek … l’OMS est une réqalité, qu’elle te plaise ou pas
« initialement prévue pour durer quelques jours, entrera bientôt dans sa cinquième année »
L’OMS s’est terminée en quelques jours. Les ukrops ont négopcié un accord de paix en mars 2022 !
Et puis Bojo est arrivé à Kiev, envoyé par Biden, et depuis la destruction de l’Ukraine a commencé. Il y a encore quelques villes debout !
« Ils feraient mieux de concentrer leurs efforts sur la longue ligne de front de l’est et du sud »
Justement pas, le front s’écroule. La seule solution pour les ukrops, c’est de provoquer une GUERRE MONDIALE avec les USA directement impliqués dans le conflit, ce que zélébyte cherche à faire depuis un moment. Et ce qui n’arrivera jamais sauf grosse *ouille de l’administration Trump (ce serait pas la première)
Les USA sont embourbés en Iran avec des stocks de munitions ras les pâquerettes. Aucune chance que le rêve du nain barbu se réalise, d’autant que Trump en a rien à battre de ce comique raté à la reconversion encore plus ratée.
Les nain de Kiev est à la présidence ce que la margarine est au beurre breton
C’est quoi l’AES ? 😉