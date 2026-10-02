Église MFD : ce qu'il faut savoir de l'affaire du pasteur Axel Levi et son épouse Laurine

C’est une affaire dont le pasteur Axel Levi de l’Église Mission Faiseur de Disciples (MFD) se serait bien passé. Après la diffusion massive d’une vidéo montrant des hommes prendre à partie l’homme d’église, la sanction est tombée, le pasteur est désormais destitué de toutes ses fonctions à compter de ce dimanche 27 septembre 2026. Ce dernier a fini par reconnaître publiquement des relations sexuelles avec des femmes de l’Église. La diffusion d’une vidéo le montrant pris à partie par plusieurs hommes en plein culte a mis le feu aux poudres.

En effet, l’Église Mission Faiseur de Disciples (MFD), implantée en région parisienne, a annoncé la destitution du responsable et de son épouse, Laurine Levi, de toutes leurs fonctions ministérielles. L’affaire secoue la communauté évangélique francophone, où ce chantre d’origine ivoirienne était une figure connue.

Des aveux diffusés sur la toile

Acculé, Axel Levi a pris la parole dans une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux. Il y reconnaît la portée de ses actes : « Je sais que mes actes ont eu des conséquences. Je ne cherche pas à les fuir. … Ce dimanche 27 septembre 2026, j’ai été suspendu de l’ensemble de mes fonctions au sein des Églises MFD pour une durée indéterminée. »

Le pasteur admet ensuite les faits : « Je reconnais avoir eu des relations sexuelles consenties avec certaines femmes de l’Église, mais également avec des femmes extérieures à l’Église… Je n’ai jamais agressé, violé ou exercé de pression sur aucune des personnes concernées. Cela ne change évidemment rien à la gravité de ce que j’ai fait. »

Axel Levi dit assumer seul sa responsabilité : « Je reconnais mes actes et je ne cherche ni à les minimiser, ni à les excuser, ni à faire porter ma responsabilité sur quelqu’un d’autre. » Il demande pardon pour « le manque d’exemplarité » dont il a fait preuve et pour « le scandale » provoqué et précise que son épouse est elle aussi visée : « Mon épouse est également concernée par une mesure de suspension. »

Le communiqué de l’Église MFD

Dans un communiqué relayé par InfoChrétienne, l’Église MFD annonce la destitution d’Axel et Laurine Levi, pasteurs principaux de l’assemblée en région parisienne, pour des « faits très graves ». Notons toutefois que le texte emploie le terme de destitution, là où Axel Levi parle de suspension dans sa lettre. Pour rappel, Axel Levi s’était fait connaître comme auteur de contenus destinés à la jeunesse chrétienne. À ce jour, aucune plainte ni procédure judiciaire n’a été rendue publique en France dans cette affaire.